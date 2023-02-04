«Бостон» проявляет серьезный интерес к Келли Олинику
«Бостон» заинтересован в приобретении центрового «Юты» Келли Олиника (31 год, 206 см).
Как рассказал бостонский обозреватель Крис Форсберг, «кельты» проявляют предметный интерес к канадскому «большому».
Олиник начинал карьеру в «Селтикс», за которых провел четыре сезона (2013-2017), после чего отыграл три с половиной сезона за «Хит».
В нынешнем сезоне Олиник набирает за «Джаз» 11,7 очка, 4,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч.
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