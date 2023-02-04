«Бостон» проявляет серьезный интерес к Келли Олинику

Теги возможные переходы Бостон НБА Юта Келли Олиник Баскетбол

«Бостон» заинтересован в приобретении центрового «Юты» Келли Олиника (31 год, 206 см).

Как рассказал бостонский обозреватель Крис Форсберг, «кельты» проявляют предметный интерес к канадскому «большому».

Олиник начинал карьеру в «Селтикс», за которых провел четыре сезона (2013-2017), после чего отыграл три с половиной сезона за «Хит».

В нынешнем сезоне Олиник набирает за «Джаз» 11,7 очка, 4,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч.

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3 комментария

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La Corsa
Ответ AllanHouston
Интересно, кто в любом размене Олиника в "Бостон" составит компанию Галлинари и Джастину Джексону - Притчард или Корнет?
Галлинари не лучше Олиника?
И когда он восстановится вообще?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
Интересно, кто в любом размене Олиника в "Бостон" составит компанию Галлинари и Джастину Джексону - Притчард или Корнет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DiffusedLight
Интересно по какой цене Дэнни Эйндж готов отдать Бостону такой бриллиант
+5
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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