«Бостон» проявляет серьезный интерес к Келли Олинику

« » заинтересован в приобретении центрового «Юты» (31 год, 206 см).

Как рассказал бостонский обозреватель Крис Форсберг, «кельты» проявляют предметный интерес к канадскому «большому».

Олиник начинал карьеру в «Селтикс», за которых провел четыре сезона (2013-2017), после чего отыграл три с половиной сезона за «Хит».

В нынешнем сезоне Олиник набирает за «Джаз» 11,7 очка, 4,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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