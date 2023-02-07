Динос Митоглу отстранен на 2,5 года за допинг

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Экс-форвард «Милана» Динос Митоглу получил дисквалификацию на 32 месяца за положительный результат теста на антидопинговом контроле, пишет SDNA.

Митоглу сдал положительный допинг-тест после матча Евролиги против «Панатинаикоса» в марте 2022 года. Отмечается, что препарат, найденный в организме греческого баскетболиста, является одним из самых тяжелых в списке веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Митоглу сотрудничал со следствием, но получил суровое наказание. Теперь он имеет право обжаловать решение в Спортивном суде ФИБА, а затем обратить в Спортивный арбитражный суд (CAS), который вынесет окончательный вердикт.

Последний раз Митоглу выходил на площадку 10 марта 2022 года в матче против «Реала». В сезоне 2021/22 Евролиги, выступая за «Милан», форвард набирал в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора.

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