Диноса Митоглу могут отстранить на год за допинг

Форвард «Милана» Динос Митоглу (26 лет, 210 см) может получить временную дисквалификацию за допинг.
Греческий игрок сдал положительный тест на допинг после матча Евролиги против «Панатинаикоса» 4 марта и был отстранен в качестве меры предосторожности.
По информации инсайдера Маттео Андреани, окончательное решение о дисквалификации Митоглу будет принято в сентябре.
Отмечается, что баскетболист почти наверняка не сможет играть весь следующий сезон, но постарается смягчить наказание через суд.
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