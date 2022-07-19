Диноса Митоглу могут отстранить на год за допинг

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Форвард «Милана» Динос Митоглу (26 лет, 210 см) может получить временную дисквалификацию за допинг.

Греческий игрок сдал положительный тест на допинг после матча Евролиги против «Панатинаикоса» 4 марта и был отстранен в качестве меры предосторожности.

По информации инсайдера Маттео Андреани, окончательное решение о дисквалификации Митоглу будет принято в сентябре.

Отмечается, что баскетболист почти наверняка не сможет играть весь следующий сезон, но постарается смягчить наказание через суд.

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