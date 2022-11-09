«Врач заверила меня, что таблетки — чудо-средство из России». Личного врача Диноса Митоглу арестовали

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Греческая полиция арестовала личного врача бывшего форварда «Милана» Диноса Митоглу, который в марте этого года сдал положительный тест на допинг и был отстранен от матчей «в качестве меры предосторожности», сообщает Gazzetta.gr.

В прошлую пятницу была обнародована выдержка из судебного иска Митоглу против врача, которую обвиняют в назначении препарата.

«Врач заверила меня, что таблетки — чудо-средство из России.

Она дала мне сыворотку. На мой вопрос она ответила, что эта сыворотка поможет «очистить» мой организм», – говорится в иске.

Среди клиентов доктора были и другие известные спортсмены, а также актеры и телеведущие. Иск против нее будет коллективным.

Срок дисквалификации Митоглу до сих пор неизвестен.

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