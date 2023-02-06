«Нетс» могут обменять Спенсера Динуидди
По словам инсайдера Марка Стейна, источники в лиге не исключают, что «Бруклин» обменяет разыгрывающего Спенсера Динуидди перед дедлайном 9 февраля.
«Нетс» приобрели Динуидди (29 лет, 196 см) в результате обмена с «Далласом». Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис отправились в «Мэверикс», «Нетс» получили Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, «Бруклин» намерен строить команду вокруг Кевина Дюрэнта и постарается усилить состав перед дедлайном.
Динуидди, который ранее уже выступал за «Нетс» с 2016 по 2021 год, в нынешнем сезоне набирал за «Мэверикс» 17,7 очка, 5,2 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
В Далласе он играл на своём уровне. Дошло до того, что Кидд в 30% владений отдавал мяч Динуидди из рук Луки. Скорее всего, так прощупывается, как команда может играть без Луки (ответ - играть Даллас без Луки пока не может, но Спенсер, при этом, очень хорош).
Куда бы он ни попал - удачи ему во всём. Отличный игрок. Только ему доверие тренера нужно, минуты и довольно много мяча, хотя он и под скидку на трёхе отлично располагается.
Произойти может что угодно, но данный обмен будет выглядеть нелогично - у Нетс нет разыгрывающего, когда Симмонс пропускает игры (Самнер не тянет, Сэтт Карри и Миллс - две дыры в защите), у Нетс нет игрока, способного набирать около 20 очков в среднем за игру, способного взять игру на себя, когда Дюранта дабл-тимят. Динвидди решает обе эти проблемы + он уже играл в системе Вона + его любят болельщики (уже или всё ещё).
Фиг знает, в каком обмене имело бы смысл отдавать Спенсера в нынешнем раскладе, но явно не за Ванвлита.
Руцепт: возьмите трупы Харриса и Карри, добавьте к ним пару пиков, получите серьёзного игрока/игроков в ответ.
А вообще, Динвидди неплохо подошел бы Клипперс. Только скорее всего Бруклин хочет разменять Динвидди не на активы, а добавить пики и усилиться.