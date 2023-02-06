«Нетс» могут обменять Спенсера Динуидди

По словам инсайдера Марка Стейна, источники в лиге не исключают, что «Бруклин» обменяет разыгрывающего перед дедлайном 9 февраля.

«Нетс» приобрели Динуидди (29 лет, 196 см) в результате обмена с «Далласом». Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис отправились в «Мэверикс», «Нетс» получили Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, « » намерен строить команду вокруг и постарается усилить состав перед дедлайном.

Динуидди, который ранее уже выступал за «Нетс» с 2016 по 2021 год, в нынешнем сезоне набирал за «Мэверикс» 17,7 очка, 5,2 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?