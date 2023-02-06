«Нетс» могут обменять Спенсера Динуидди

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Спенсер Динуидди Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, источники в лиге не исключают, что «Бруклин» обменяет разыгрывающего Спенсера Динуидди перед дедлайном 9 февраля.

«Нетс» приобрели Динуидди (29 лет, 196 см) в результате обмена с «Далласом». Кайри Ирвинг и Маркифф Моррис отправились в «Мэверикс», «Нетс» получили Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, «Бруклин» намерен строить команду вокруг Кевина Дюрэнта и постарается усилить состав перед дедлайном.

Динуидди, который ранее уже выступал за «Нетс» с 2016 по 2021 год, в нынешнем сезоне набирал за «Мэверикс» 17,7 очка, 5,2 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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19 комментариев

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carmelo hot sause
Ответ Мурзин Ринат
Чем он недооценен?) помню прошлый плей-офф где все старались и выдали свой максимум, Спенсер же его провалил
С Ютой выглядел нормально, с Финиксом мало времени проводил на площадке (так что да, провалил, можно сказать), с ГСВ хорошо провёл серию. Он вполне может быть стартовым ПГ фаворита, умеет бросать со всех дистанций, разыгрывать, сносно защищается, прекрасные габариты
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Lokomotiv__1992
В Торонто) Сиакам, Ванвлит , Ауноби )
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Abdulla
Динуидди мне всегда нравился. В когда он начал жечь за Бруклин 3 года назад, то прям повеяло предзвёздным уровнем.
В Далласе он играл на своём уровне. Дошло до того, что Кидд в 30% владений отдавал мяч Динуидди из рук Луки. Скорее всего, так прощупывается, как команда может играть без Луки (ответ - играть Даллас без Луки пока не может, но Спенсер, при этом, очень хорош).
Куда бы он ни попал - удачи ему во всём. Отличный игрок. Только ему доверие тренера нужно, минуты и довольно много мяча, хотя он и под скидку на трёхе отлично располагается.
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Mr.BadGuy
Ответ Santy-44
Хм... может в Торонто на Ванвлита?
Только в Вашингтон, только хардкор
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Mr.BadGuy
Ответ carmelo hot sause
Спенсер очень недооцененный игрок. Буду рад, если найдёт своё место в контендере, где его не будут использовать как актив для обмена. Хз, что Бруклин может сейчас получить за него и довески
Он дублирует функционал главной звезды, но на более низком уровне. Его сложно вписать в контендер.
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armageddon123456
Ответ VDV91
Зачем его менять?
Потому что он нафиг не нужен?
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Sonder
Ответ Кэвс2023
Спенсер очень переоцененный игрок, от которого все ждут выхода на звездный уровень, когда как ему уже 29 лет. За всю карьеру он запомнился только своими криптоидеями вокруг своего контракта.
кто и что от него ждет? у него 18 ппг при 40% с трехи в лучшей лиге мира
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xQcoW
Намечается миграция глоров Нетс в бостон, сиксерз, денвер, бакз и гризлиз
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mephist13
Написал не Чарания, так что Спенесер пока может не напрягаться и не собирать чемоданы.

Произойти может что угодно, но данный обмен будет выглядеть нелогично - у Нетс нет разыгрывающего, когда Симмонс пропускает игры (Самнер не тянет, Сэтт Карри и Миллс - две дыры в защите), у Нетс нет игрока, способного набирать около 20 очков в среднем за игру, способного взять игру на себя, когда Дюранта дабл-тимят. Динвидди решает обе эти проблемы + он уже играл в системе Вона + его любят болельщики (уже или всё ещё).

Фиг знает, в каком обмене имело бы смысл отдавать Спенсера в нынешнем раскладе, но явно не за Ванвлита.

Руцепт: возьмите трупы Харриса и Карри, добавьте к ним пару пиков, получите серьёзного игрока/игроков в ответ.
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Кэвс2023
Ответ carmelo hot sause
Спенсер очень недооцененный игрок. Буду рад, если найдёт своё место в контендере, где его не будут использовать как актив для обмена. Хз, что Бруклин может сейчас получить за него и довески
Спенсер очень переоцененный игрок, от которого все ждут выхода на звездный уровень, когда как ему уже 29 лет. За всю карьеру он запомнился только своими криптоидеями вокруг своего контракта.
+7
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dev0
Спенсер не обращает на эти вбросы внимания, пока Шэмс молчит.
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Мурзин Ринат
Ответ carmelo hot sause
Спенсер очень недооцененный игрок. Буду рад, если найдёт своё место в контендере, где его не будут использовать как актив для обмена. Хз, что Бруклин может сейчас получить за него и довески
Чем он недооценен?) помню прошлый плей-офф где все старались и выдали свой максимум, Спенсер же его провалил
+7
-3
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Иван-крестьянский сын
Нетс в очередной раз показали свою несостоятельность! Видимо им нравится повторять путь старухи из сказки Пушкина "О рыбаке и рыбке"!
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Santy-44
Хм... может в Торонто на Ванвлита?
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scorp19
Пошёл по рукам как разменная монета, а ведь хороший игрок
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Roman Boroveev
Оу, щит, хир ви гоу агейн.
+2
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Fungus_Amongus
Хм, т.е. они его взяли не для того, чтобы использовать на площадке, а как обменный актив? Тогда совсем непонятно чего они от пакета Клипперс отказались, активов там было больше. 2 лишних обмена далекими пиками возрастной команды всяко перевешивают. Да и сами пики, которые предлагали ЛАК и Даллас вряд ли равноценные. У Далласа молодой Дончич и если не уйдет, то в 2029 году они останутся сильной командой. Хотя может Бруклин на то и расчитывает, что закинув туда Ирвинга, Дончич от них свалит и пик станет ценным.
А вообще, Динвидди неплохо подошел бы Клипперс. Только скорее всего Бруклин хочет разменять Динвидди не на активы, а добавить пики и усилиться.
+2
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VDV91
Зачем его менять?
+4
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carmelo hot sause
Спенсер очень недооцененный игрок. Буду рад, если найдёт своё место в контендере, где его не будут использовать как актив для обмена. Хз, что Бруклин может сейчас получить за него и довески
+13
-4
+9
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