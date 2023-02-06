«Буллс» не собираются обменивать Зака Лавина
«Чикаго» не собирается обменивать атакующего защитника Зака Лавина (27 лет, 196 см) перед дедлайном 9 февраля, сообщает ESPN.com.
Интерес к Лавину проявляют многие клубы лиги, в том числе «Лейкерс», «Майами», «Нью-Йорк» и «Даллас».
Игрок на днях подтвердил свою преданность клубу, заявив, что подписал продление, потому что хочет играть за «Буллс».
Двукратный участник Матча всех звезд летом прошлого года подписал с «Буллс» максимальный пятилетний контракт на 215 миллионов долларов.
Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты
У меня на днях промелькнула мысль, что могут обменять не Зака, а Дерозана. Чисто визуально по ощущениям зависимость в атаке в этом сезоне от Демара снизилась, плюс у него полтора года по адекватному контракту еще, так что на рынке за него можно выудить что-нибудь ценное.
А если нет, то дедлайн для Чикаго получится совсем никаким, разве что Уайт и истекающий Вуч из активов остаются.