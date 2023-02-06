«Буллс» не собираются обменивать Зака Лавина

Теги возможные переходы Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» не собирается обменивать атакующего защитника Зака Лавина (27 лет, 196 см) перед дедлайном 9 февраля, сообщает ESPN.com.

Интерес к Лавину проявляют многие клубы лиги, в том числе «Лейкерс», «Майами», «Нью-Йорк» и «Даллас».

Игрок на днях подтвердил свою преданность клубу, заявив, что подписал продление, потому что хочет играть за «Буллс».

Двукратный участник Матча всех звезд летом прошлого года подписал с «Буллс» максимальный пятилетний контракт на 215 миллионов долларов.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты

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3 комментария

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banderos
Не поверю, что была хоть какая-то серьезная заинтересованность. За такие бабки игрок, который может пару матчей в сезон выстрелить 12/15 из-за дуги, а потом набирать по 12-20 очков с 28% с игры. Ну, такое себе.
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PredatorMax
Мда...
У меня на днях промелькнула мысль, что могут обменять не Зака, а Дерозана. Чисто визуально по ощущениям зависимость в атаке в этом сезоне от Демара снизилась, плюс у него полтора года по адекватному контракту еще, так что на рынке за него можно выудить что-нибудь ценное.
А если нет, то дедлайн для Чикаго получится совсем никаким, разве что Уайт и истекающий Вуч из активов остаются.
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Алексей Цыганов
Очень жаль
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