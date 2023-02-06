«Буллс» не собираются обменивать Зака Лавина

« » не собирается обменивать атакующего защитника (27 лет, 196 см) перед дедлайном 9 февраля, сообщает ESPN.com.

Интерес к Лавину проявляют многие клубы лиги, в том числе «Лейкерс», «Майами», «Нью-Йорк» и «Даллас».

Игрок на днях подтвердил свою преданность клубу, заявив, что подписал продление, потому что хочет играть за «Буллс».

Двукратный участник Матча всех звезд летом прошлого года подписал с «Буллс» максимальный пятилетний контракт на 215 миллионов долларов.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты