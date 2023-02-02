«Лейкерс», «Хит», «Никс» и «Мэверикс» проявляют интерес к Заку Лавину
«Лейкерс», «Майами», «Нью-Йорк» и «Даллас» неоднократно упоминались сотрудниками лиги как команды, которые заинтересованы в приобретении атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина (27 лет, 196 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Согласно источникам, «Портленд» также проявлял интерес к подписанию Лавина в межсезонье.
Двукратный участник Матча всех звезд летом прошлого года подписал с «Буллс» максимальный пятилетний контракт на 215 миллионов долларов. Если «Буллс» решат расстаться с Лавином, несмотря на его недавнюю операцию на колене, недостатка в желающих заполучить защитника не будет, отмечает Фишер.
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