« » принял решение вывести форварда из ротации.

Данное решение связали с возможным обменом перед дедлайном, но, скорее всего, оно объясняется недовольством клуба уровнем игры 34-летнего баскетболиста.

Лав в нынешнем сезоне НБА провел 41 матч, набирая 8,5 очка и 6,8 подбора за встречу при 38,9% реализации с игры.

Последний раз Кевин выходил на площадку 25 января в матче с «Нью-Йорком».

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