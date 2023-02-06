«Кливленд» вывел Кевина Лава из ротации

Теги Кливленд НБА Кевин Лав Баскетбол

«Кливленд» принял решение вывести форварда Кевина Лава из ротации.

Данное решение связали с возможным обменом перед дедлайном, но, скорее всего, оно объясняется недовольством клуба уровнем игры 34-летнего баскетболиста.

Лав в нынешнем сезоне НБА провел 41 матч, набирая 8,5 очка и 6,8 подбора за встречу при 38,9% реализации с игры.

Последний раз Кевин выходил на площадку 25 января в матче с «Нью-Йорком».

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14 комментариев

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Andrey-Kiev
Ответ Брэд Либил
вот прям идеальный по своей абсурдности у вас дуэт с автором верхнего комментария
Смайлик в конце поста какбы должен был намекнуть на сарказм в моем посте
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0
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Брэд Либил
Ответ Andrey-Kiev
Ну Кавс ведь иногда там играл, может он это имел ввиду ;)
вот прям идеальный по своей абсурдности у вас дуэт с автором верхнего комментария
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
Ответ Mr.BadGuy
Неважно что ты пропустишь 150 если ты забьешь 160
Неважно, что ты пропускал 130, если будешь пропускать 150
0
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Tolball
Ответ kaissa
В Даллас?)))...
Ну если на Бертанса и Пауэлла,то норм)
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0
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semavolley
Ответ Сергей Ратников
доигрался парень - а ведь когда то чемпионом даже был
Он им навсегда и останется
+9
0
+9
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Райли Карри
Паркет, Карри тянется за мячом, Лав закрывает ему глаза. Эх, было время!
+3
0
+3
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Andrey-Kiev
Ответ Николай Соколов
Напомни, а когда Мозгов играл в Миннесоте?
Ну Кавс ведь иногда там играл, может он это имел ввиду ;)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Ратников
доигрался парень - а ведь когда то чемпионом даже был
+1
-2
-1
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Николай Соколов
Ответ 202standart
Эх, помню как Кевин Лав "крысил" подборы Мозгова в Миннесоте, хорошие были времена
Напомни, а когда Мозгов играл в Миннесоте?
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ma777
Милуоки бы пригодился
+1
0
+1
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Mr.BadGuy
Ответ Ужратый Гусениц
да, это будет легендарная оборона)
Неважно что ты пропустишь 150 если ты забьешь 160
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
202standart
Эх, помню как Кевин Лав "крысил" подборы Мозгова в Миннесоте, хорошие были времена
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
Ответ kaissa
В Даллас?)))...
да, это будет легендарная оборона)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaissa
В Даллас?)))...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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