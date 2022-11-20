У Кевина Лава трещина в большом пальце руки
Форвард «Кливленда» Кевин Лав может пропустить несколько матчей из-за трещины в большом пальце правой руки.
Пятикратный участник Матча всех звезд получил повреждение во время третьей четверти пятничного матча против «Шарлотт» (132:122 2ОТ). 34-летний игрок завершил встречу с 6 очками и 7 подборами.
Рентген подтвердил трещину в кости. Участие Лава в воскресном матча против «Майами» пока под вопросом.
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