Кевин Лав – о 71 очке Митчелла: «Лучшее выступление, которое я видел за мои 15 лет в НБА»

Форвард «Кливленда» прокомментировал историческое выступление в матче против «Чикаго» (145:134, ОТ).

Митчелл набрал 71 очко и превзошел рекорд «Кливленда». Ранее лучший результат – 57 очков – принадлежал Кайри Ирвингу (2015) и (2017).

«Я уже рассказал некоторым из наших парней, что это лучшее выступление, которое я видел за мои 15 лет в НБА. А я был причастен и к другим матчам, которые стали особенными. Я имею в виду 55 очков против «Портленда», игру Леброна Джеймса в первом матче финальной серии 2018 года, 57 от Кайри в Сан-Антонио. Но это выступление было лучшим», – заявил Лав.

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