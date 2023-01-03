Кевин Лав – о 71 очке Митчелла: «Лучшее выступление, которое я видел за мои 15 лет в НБА»
Форвард «Кливленда» Кевин Лав прокомментировал историческое выступление Донована Митчелла в матче против «Чикаго» (145:134, ОТ).
Митчелл набрал 71 очко и превзошел рекорд «Кливленда». Ранее лучший результат – 57 очков – принадлежал Кайри Ирвингу (2015) и Леброну Джеймсу (2017).
«Я уже рассказал некоторым из наших парней, что это лучшее выступление, которое я видел за мои 15 лет в НБА. А я был причастен и к другим матчам, которые стали особенными. Я имею в виду 55 очков Кайри Ирвинга против «Портленда», игру Леброна Джеймса в первом матче финальной серии 2018 года, 57 от Кайри в Сан-Антонио. Но это выступление было лучшим», – заявил Лав.
«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?
Мда, игрок суперзвёздного уровня. Гарлэнда нет, взял нагрузку по очкам и пасам на себя.
При живом Гарлэнде на площадке вынужден делить эти вещи с ним, но оно и правильно, потому как задвигать Гарлэнда было бы очень плохой идеей.