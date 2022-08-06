Кевин Лав: «Наибольший ажиотаж своим присутствием вызывал Кобе, а не Леброн»

Форвард «Кавальерс» назвал игрока , который оказывал наибольшее воздействие на окружающих и приковывал больше всего внимания.

«Кобе, 100% Кобе. Не хочу ничего сказать против Леброна, потому что он тоже сильно влияет на окружающих, в зале вместе с ним появляется энергия, каждый пытается показать лучшую игру. Когда вы сами попадаете в его ​​команду, ваш настрой тоже меняется. Мы же были суперкомандой. Мы были командой, которая должна была выйти в финал, выиграть чемпионат.

Но когда я только попал в лигу, не имело значения, что происходило в Миннесоте – Кобе всех заводил. Ну то есть в городе ходили разговоры, что приехал Кобе... для его команды это словно домашняя игра», – заявил Лав.

Кобе за стеклом. Как Брайант становился частью нашей жизни