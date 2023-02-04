Диллон Брукс дисквалифицирован на одну игру, Донован Митчелл оштрафован на 20000 долларов
По итогам потасовки во время матча между «Кливлендом» и «Мемфисом» (128:113) защитник «Гризлис» Диллон Брукс был дисквалифицирован на одну игру без выплаты заработной платы. Как объявил вице-президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс, его оппонент Донован Митчелл будет оштрафован на 20000 долларов.
Инцидент произошел в середине третьей четверти. Брукс пошел в проход, не попал из-под кольца и завалился на паркет, после чего ударил Митчелла в область промежности. Тот бросил в соперника мячом и отпихнул его. В результате произошла потасовка с участием игроков и тренеров обоих коллективов.
Брукс за свои действия получил неспортивный фол второй степени и был удален. Митчелл получил технический и также был удален.
Диллон Брукс пропустит воскресный матч «Мемфиса» с «Торонто».
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