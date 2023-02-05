Спенсер Динуидди: «Когда Шэмс Чарания говорит, что пора идти, ты собираешь чемоданы»

Разыгрывающий «Далласа» Спенсер Динуидди отреагировал на новость о том, что его обменяли в «Бруклин».

«Когда Шэмс Чарания говорит, что пора идти, ты собираешь чемоданы.

Плюс Элайджа сказал, что хочет вернуться домой 😅🙏🏾» – написал игрок в соцсети.

Инсайдер The Athletic Чарания сообщил о переходе Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса в «Мэверикс». Взамен «Нетс» получат Динуидди, Дориана Финни-Смита, один пик 1-го раунда и два пика 2-го раунда.

Элайджа – 4-летний сын Спенсера Динуидди.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?