Спенсер Динуидди: «Когда Шэмс Чарания говорит, что пора идти, ты собираешь чемоданы»

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Спенсер Динуидди Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Спенсер Динуидди отреагировал на новость о том, что его обменяли в «Бруклин».

«Когда Шэмс Чарания говорит, что пора идти, ты собираешь чемоданы.

Плюс Элайджа сказал, что хочет вернуться домой 😅🙏🏾» – написал игрок в соцсети.

Инсайдер The Athletic Чарания сообщил о переходе Кайри Ирвинга и Маркиффа Морриса в «Мэверикс». Взамен «Нетс» получат Динуидди, Дориана Финни-Смита, один пик 1-го раунда и два пика 2-го раунда.

Элайджа – 4-летний сын Спенсера Динуидди.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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9 комментариев

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Вадим flanec
Ответ boller_73
На чемоданах с миллионами долларов
По мне так банковская карта лучше. Миллионов не меньше чем в чемодане, да и места много не занимает)))
0
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ruprekht
Ответ armageddon123456
Щас Дюра запросит обмен - и станет вообще первой звездой
мы это уже проходили - у команд просто нет таких ресурсов, чтоб отвалить за КД
+3
0
+3
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ruprekht
Ответ boller_73
На чемоданах с миллионами долларов
да, всегда приятнее вытирать слезы стодолларовыми купюрами
+7
-1
+6
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boller_73
Ответ ruprekht
Вся карьера проходит у них на чемоданах, никогда не знаешь куда занесет
На чемоданах с миллионами долларов
+20
-2
+18
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armageddon123456
Ответ anastasia Krugova
Спенсер ты чего..где оптимизм ))будешь второй звездой в команде )))))может быть ....уверен что бывшие партнеры и фанат примут тебе тепло)))))или нет)))
Щас Дюра запросит обмен - и станет вообще первой звездой
+4
0
+4
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kaissa
Ну в Далласе у него неплохо получалось.
Может и в Бруклине все будет хорошо...
0
0
0
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ruprekht
Вся карьера проходит у них на чемоданах, никогда не знаешь куда занесет
+14
0
+14
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anastasia Krugova
Спенсер ты чего..где оптимизм ))будешь второй звездой в команде )))))может быть ....уверен что бывшие партнеры и фанат примут тебе тепло)))))или нет)))
+3
0
+3
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Марсель Объелся
Шэмс в последние годы затмил Воджа
+4
-1
+3
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