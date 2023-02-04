Эдриан Воджнаровски: «Запрос Ирвинга стал сюрпризом для всех в «Нетс», включая Кевина Дюрэнта»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Известный инсайдер Эдриан Воджнаровски рассказал о первой реакции в «Бруклине» на запрос звездного разыгрывающего Кайри Иривнга на обмен.

«Мне рассказали, что запрос Ирвинга стал сюрпризом для всех в «Нетс», включая Кевина Дюрэнта», – заявил Воджнаровски.

«Бруклин» во второй половине чемпионата существенно прибавил и снова стал рассматриваться в числе претендентов на борьбу за титул.

Перед дедлайном «Бруклин» и Ирвинг стали обсуждать продление. В предложении «Нетс» по продлению контракта с Кайри содержались опции, привязанные к победе в чемпионате. Именно это вызвало негодование 30-летнего баскетболиста и подвигло его к запросу на трейд.

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5 комментариев

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Ужратый Гусениц
Дюрант решил поиграть в ГМ, и проиграл
теперь ни Хардена, ни Ирвинга
Будет теперь с Беней и Клэкстоном за чемпионство бороться.
+5
0
+5
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maryat
Он не первый год в команде, а они всё удивляются)
+2
0
+2
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Consistency
Они это серьезно? Небольшим сюрпризом стало бы, если бы Ирвинг вступил в Аль-Каиду, заключил гражданский брак с Канье Вестом, поехал бы воевать на Украину или организовал бы собственную секту, все остальное уже давно не сюрприз, человек буквально годы усилий положил, чтобы никто больше ничему не удивлялся, а они продолжают))
+14
-3
+11
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FS19
По-моему любая команда в составе которой играет Кайри, должна руководствоваться правилом Филеаса Фогга: "Мудрым пользуйся девизом, будь готов к любым сюрпризам".
+9
0
+9
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Xell
Пелинка не спи. Вот он твой шанс на ГМ года)))
+7
0
+7
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