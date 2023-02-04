Эдриан Воджнаровски: «Запрос Ирвинга стал сюрпризом для всех в «Нетс», включая Кевина Дюрэнта»
Известный инсайдер Эдриан Воджнаровски рассказал о первой реакции в «Бруклине» на запрос звездного разыгрывающего Кайри Иривнга на обмен.
«Мне рассказали, что запрос Ирвинга стал сюрпризом для всех в «Нетс», включая Кевина Дюрэнта», – заявил Воджнаровски.
«Бруклин» во второй половине чемпионата существенно прибавил и снова стал рассматриваться в числе претендентов на борьбу за титул.
Перед дедлайном «Бруклин» и Ирвинг стали обсуждать продление. В предложении «Нетс» по продлению контракта с Кайри содержались опции, привязанные к победе в чемпионате. Именно это вызвало негодование 30-летнего баскетболиста и подвигло его к запросу на трейд.
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