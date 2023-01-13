Лука Дончич: «Матч с «Лейкерс» получился изматывающим. Большая борьба»

Разыгрывающий «Мэверикс» подвел итоги матча с « » (119:115 2ОТ).

«Изматывающий матч, большая борьба, большая нагрузка. Два овертайма, много минут. Нам нужно было сохранять концентрацию, мы справились с этим. Победа есть победа.

Трехочковые на последних секундах? Это мои броски с отшагиванием. Мы уступали 3 очка, я должен был бросать из-за дуги.

– отличный игрок. Он может забить сверху, может набирать очки. Сильный игрок, который нам сильно помогает. Сегодня мы бы не победили без него», – заявил Дончич.

На счету словенца 35 очков (14 из 28 с игры), 14 подборов и 13 передач за 53 минуты на площадке.

Дончич отметился двумя клатч-попаданиями из-за дуги, он сравнивал счет на последних секундах четвертой четверти и первого овертайма.

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