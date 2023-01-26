Спенсер Динуидди заявил, что «Вашингтон» не стремится побеждать. Кайл Кузма отреагировал
«Даллас» во вторник уступил дома «Вашингтону» со счетом 126:127.
Защитник «Мэверикс» Спенсер Динуидди после матча критически отозвался о команде, за которую выступал до обмена в клуб из Далласа.
«Они пытаются заработать денег. Они не стремятся к победам», – считает Динуидди.
Форвард «Уизардс» Кайл Кузма отреагировал в социальных сетях.
«Самое смешное, что мы не стремимся к победам 🤣✌🤡» – ответил Кузма.
«Вашингтон» идет 11-м на Востоке с результатом 22-26. «Даллас» занимает 6-ю строчку на Западе – 25-24.
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И на счет всего остального, одно дело играть в команде- контендере, совсем другое в коллективе которые даже на ПО не претендуют. Так же влияет и роль игрока в таких клубах.
Это с каким донным составом Карри доходил до финала? Йокича в финале вообще не было.
Какой фулл состав бывших оллстаров набрал Леброн в 17-18? Уэйда и Роуза, которых потом обменяли? Как раз в том сезоне Леброн тянул донные Кавс в финал, а ты Йокича сравниваешь... У него был Мюррей, который по 50 отгружал в ПО... Не было полноценной звезды...
Короче из тебя один хэйт прет... Конструктива нет, одни эмоции.
И вообще многие считали его в тот момент более перспективным, чем Рэндл например.
Потом пришел Лебронтий, а затем Дэвис и главное Вогель. Я вобще считаю, что Леброн наоборот всячески помогал Кузме, проблемы у него были из-за Вогеля. Вогель явно не доверял Кузме, и вообще был очень консервативным тренером, а Кузме нужна некоторая свобода, когда он зажат чем то, он играет намного хуже. Вогель лепил из него ролевика, а Кузма видимо по характеру не может играть ролевика, он игрок куража.