Спенсер Динуидди заявил, что «Вашингтон» не стремится побеждать. Кайл Кузма отреагировал

Теги Даллас НБА Вашингтон Спенсер Динуидди Кайл Кузма Баскетбол

«Даллас» во вторник уступил дома «Вашингтону» со счетом 126:127.

Защитник «Мэверикс» Спенсер Динуидди после матча критически отозвался о команде, за которую выступал до обмена в клуб из Далласа.

«Они пытаются заработать денег. Они не стремятся к победам», – считает Динуидди.

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма отреагировал в социальных сетях.

«Самое смешное, что мы не стремимся к победам 🤣✌🤡» – ответил Кузма.

«Вашингтон» идет 11-м на Востоке с результатом 22-26. «Даллас» занимает 6-ю строчку на Западе – 25-24.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Cubs-V
С приходом Леброна у него 19 очков, до него 16. Если ты уж упираешься в стату... То что у него дальше пошел спад вполне логично, т.к пришел Дэвис и Кузма начал выходит с лавки. И вместо 16 попыток он делать 11, так же упало игровое время. И на счет всего остального, одно дело играть в команде- контендере, совсем другое в коллективе которые даже на ПО не претендуют. Так же влияет и роль игрока в таких клубах. Это с каким донным составом Карри доходил до финала? Йокича в финале вообще не было. Какой фулл состав бывших оллстаров набрал Леброн в 17-18? Уэйда и Роуза, которых потом обменяли? Как раз в том сезоне Леброн тянул донные Кавс в финал, а ты Йокича сравниваешь... У него был Мюррей, который по 50 отгружал в ПО... Не было полноценной звезды... Короче из тебя один хэйт прет... Конструктива нет, одни эмоции.
Йокич в финале конфы. Это ж надо было не догадаться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Cubs-V
С приходом Леброна у него 19 очков, до него 16. Если ты уж упираешься в стату... То что у него дальше пошел спад вполне логично, т.к пришел Дэвис и Кузма начал выходит с лавки. И вместо 16 попыток он делать 11, так же упало игровое время. И на счет всего остального, одно дело играть в команде- контендере, совсем другое в коллективе которые даже на ПО не претендуют. Так же влияет и роль игрока в таких клубах. Это с каким донным составом Карри доходил до финала? Йокича в финале вообще не было. Какой фулл состав бывших оллстаров набрал Леброн в 17-18? Уэйда и Роуза, которых потом обменяли? Как раз в том сезоне Леброн тянул донные Кавс в финал, а ты Йокича сравниваешь... У него был Мюррей, который по 50 отгружал в ПО... Не было полноценной звезды... Короче из тебя один хэйт прет... Конструктива нет, одни эмоции.
И про Карри я писал плэй-ин. Ты реально не видишь. Они были на 15 месте в конфе, пока Карри не восстановился. Грин играл ужасно без Клэя и Стефа илишь после главной скрипки вытащил игру на норм уровень, а потом они проиграли 9 Мемфису в плэй-ин. Боже. Реально эксперд на эксперде. Ну глянь ты аналитические видео
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Cubs-V
С приходом Леброна у него 19 очков, до него 16. Если ты уж упираешься в стату... То что у него дальше пошел спад вполне логично, т.к пришел Дэвис и Кузма начал выходит с лавки. И вместо 16 попыток он делать 11, так же упало игровое время. И на счет всего остального, одно дело играть в команде- контендере, совсем другое в коллективе которые даже на ПО не претендуют. Так же влияет и роль игрока в таких клубах. Это с каким донным составом Карри доходил до финала? Йокича в финале вообще не было. Какой фулл состав бывших оллстаров набрал Леброн в 17-18? Уэйда и Роуза, которых потом обменяли? Как раз в том сезоне Леброн тянул донные Кавс в финал, а ты Йокича сравниваешь... У него был Мюррей, который по 50 отгружал в ПО... Не было полноценной звезды... Короче из тебя один хэйт прет... Конструктива нет, одни эмоции.
Вы тут читать вообще умеете? Я писал про 2 сезон с Джеймсом! Если уж на то пошло глянь стату Дэвиса на 2 сезон с Джеймсом по трешкам и подборам. Всё. Задолбали! Написал же чётко, что в первый сезон он развивался нормально, а потом деграднул. И было бы славно, если бы он ушел вслед за другими ребятами по типу Ингрэма. Если ты думаешь, что они не деграднули там есть такой человек, как Кларксон, который в Кавс играл хуже Лейкерс у Кобе. Есть Шредер и Харрел, которые почему-то резко сбавили при переходе к Джеймсу. Нэнс Джуниор, у которого эффективность атаки упала аж на 6% после ухода в Кавс. Я могу так долго перечислять. Уэйд еще один прекрасный пример, который, вернувшись в Майами стал подозрительно лучше играть, чем в Кавс с со своим корешем по игре в Майами.Про фулл состав читай инфу с начала сезона. Про Деррона Уильямсона начнешь задвигать про продажу, пойдешь в ч/с вслед за другим экспердом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Ответ Александр Данилов
А такая, что до прихода Джеймса он набирал обороты, в 1 сезон прогресс был, а потом случилась химия Джеймса. Почему-то те, кого Джеймс выпер из Лейкерс стали играть лучше, чем с ним. Ингрэм, Болл, Карузо, Харт. Плюс те, кто был из Лейкерс, но играли с ним(Кларксон и Нэнс).Меня бесят клоуны(не знаю, ты к ним относишься или нет), которые не могут проверить статистику и просто глянуть. Ах, да, в начале сезона все шутили, что Кузьма никчёмный. Так вот такой прогресс и ожидался в 3 сезон в ЛА. Люди банально не понимают, что человек распаляет в раздевалке, но кому какое дело. Виноват не король, а свита. Йокич и Карри с составами, которые претендовали на дно Запада доходили до финала. Почему-то Джеймс с 2 олл старами, снайперами и 2 номинантами/обладателем лучшего 6 обоср... Не напомнить 2017-18 года, где ЛеМенеджер насобирал на фул состав экс олл стар игроков и свихнулся в финале. Почему-то Йокич выносил Кавая и Джорджа с 1-3 до 4-3 не имея полноценной суперзвезды. А я объясню. Человек умеет грамотно работать и быть лидером паркета и раздевалки. Крис Пол с Тандер, которые до него были в заднице за сезон до этого, смог довести их до ПО. Почему-то Шрёдер там играл хорошо, а не статиста играл. Уйдет Уэстбрук вы начнете гнать на других. ЛеБронтофилы
С приходом Леброна у него 19 очков, до него 16. Если ты уж упираешься в стату... То что у него дальше пошел спад вполне логично, т.к пришел Дэвис и Кузма начал выходит с лавки. И вместо 16 попыток он делать 11, так же упало игровое время.
И на счет всего остального, одно дело играть в команде- контендере, совсем другое в коллективе которые даже на ПО не претендуют. Так же влияет и роль игрока в таких клубах.
Это с каким донным составом Карри доходил до финала? Йокича в финале вообще не было.
Какой фулл состав бывших оллстаров набрал Леброн в 17-18? Уэйда и Роуза, которых потом обменяли? Как раз в том сезоне Леброн тянул донные Кавс в финал, а ты Йокича сравниваешь... У него был Мюррей, который по 50 отгружал в ПО... Не было полноценной звезды...
Короче из тебя один хэйт прет... Конструктива нет, одни эмоции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ quaterbackathome
После Карузо даже читать не стал, очевидный бред пошёл)
А что Хврт? Иди и глянь прошлый сезон Лейкерс против Блэйзерс. Ты смешон. Все проспекты по губам водили последние 1,5 сезона. И что ж ты раньше не перестал читать. Забыл, как Ингрэм накидывал, Бол с Карузо в Чикаго помогали обыгрывать? Да, они не всухую выигрывали серии в регулярке, но ты явно ЛеФаппер. Как можно уважать Джеймса, которого и Ирвинг поносит, и Ричард Джефферсон(уважаемый, между прочим, игрок был).И иди-ка ты в ч/с. Я тут пишу, значит, а он болт кладёт.Ок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
quaterbackathome
Ответ Александр Данилов
А такая, что до прихода Джеймса он набирал обороты, в 1 сезон прогресс был, а потом случилась химия Джеймса. Почему-то те, кого Джеймс выпер из Лейкерс стали играть лучше, чем с ним. Ингрэм, Болл, Карузо, Харт. Плюс те, кто был из Лейкерс, но играли с ним(Кларксон и Нэнс).Меня бесят клоуны(не знаю, ты к ним относишься или нет), которые не могут проверить статистику и просто глянуть. Ах, да, в начале сезона все шутили, что Кузьма никчёмный. Так вот такой прогресс и ожидался в 3 сезон в ЛА. Люди банально не понимают, что человек распаляет в раздевалке, но кому какое дело. Виноват не король, а свита. Йокич и Карри с составами, которые претендовали на дно Запада доходили до финала. Почему-то Джеймс с 2 олл старами, снайперами и 2 номинантами/обладателем лучшего 6 обоср... Не напомнить 2017-18 года, где ЛеМенеджер насобирал на фул состав экс олл стар игроков и свихнулся в финале. Почему-то Йокич выносил Кавая и Джорджа с 1-3 до 4-3 не имея полноценной суперзвезды. А я объясню. Человек умеет грамотно работать и быть лидером паркета и раздевалки. Крис Пол с Тандер, которые до него были в заднице за сезон до этого, смог довести их до ПО. Почему-то Шрёдер там играл хорошо, а не статиста играл. Уйдет Уэстбрук вы начнете гнать на других. ЛеБронтофилы
После Карузо даже читать не стал, очевидный бред пошёл)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Cubs-V
А какая у него репутация была до Джеймса?
Почему в России капают на Джеймса, а в родной США гонят? Я иногда не понимаю людей. Почитай про самого ненавистного игрока года. Ей богу, как будто я один такой, кто считает его тащилой, но без лидерских качеств со времён Кавс 2 прихода
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Cubs-V
А какая у него репутация была до Джеймса?
А такая, что до прихода Джеймса он набирал обороты, в 1 сезон прогресс был, а потом случилась химия Джеймса. Почему-то те, кого Джеймс выпер из Лейкерс стали играть лучше, чем с ним. Ингрэм, Болл, Карузо, Харт. Плюс те, кто был из Лейкерс, но играли с ним(Кларксон и Нэнс).Меня бесят клоуны(не знаю, ты к ним относишься или нет), которые не могут проверить статистику и просто глянуть. Ах, да, в начале сезона все шутили, что Кузьма никчёмный. Так вот такой прогресс и ожидался в 3 сезон в ЛА. Люди банально не понимают, что человек распаляет в раздевалке, но кому какое дело. Виноват не король, а свита. Йокич и Карри с составами, которые претендовали на дно Запада доходили до финала. Почему-то Джеймс с 2 олл старами, снайперами и 2 номинантами/обладателем лучшего 6 обоср... Не напомнить 2017-18 года, где ЛеМенеджер насобирал на фул состав экс олл стар игроков и свихнулся в финале. Почему-то Йокич выносил Кавая и Джорджа с 1-3 до 4-3 не имея полноценной суперзвезды. А я объясню. Человек умеет грамотно работать и быть лидером паркета и раздевалки. Крис Пол с Тандер, которые до него были в заднице за сезон до этого, смог довести их до ПО. Почему-то Шрёдер там играл хорошо, а не статиста играл. Уйдет Уэстбрук вы начнете гнать на других. ЛеБронтофилы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
Ответ Mr.BadGuy
Даллас так то недалеко от Вашингтона ушел, при том что в этом году первый раз за много лет у Востока положительный баланс с Западом, и Восток в среднем сильнее. Учитывая что у Вашингтона впереди очень легкий календарь, они даже выше Далласа могут оказаться.
Еще и 2-0 Вашик в сезонной серии с Мавз))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ Cubs-V
А какая у него репутация была до Джеймса?
У него была репутация молодого перспективного скорера, в первый же сезон ставшего лучшим снайпером Лейкерс, точнее разделившим это место с Ингремом и Рэндлом, у всех троих по 16.1 очка При этом Ингрем проводил уже второй сезон, а Рэндл четвертый. И обогнавший распиаренного Лонзо и уже матерых Кларксона и КСП.
И вообще многие считали его в тот момент более перспективным, чем Рэндл например.
Потом пришел Лебронтий, а затем Дэвис и главное Вогель. Я вобще считаю, что Леброн наоборот всячески помогал Кузме, проблемы у него были из-за Вогеля. Вогель явно не доверял Кузме, и вообще был очень консервативным тренером, а Кузме нужна некоторая свобода, когда он зажат чем то, он играет намного хуже. Вогель лепил из него ролевика, а Кузма видимо по характеру не может играть ролевика, он игрок куража.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Ответ Александр Данилов
Он играет не за переход, а за репутацию, которую он слил с Джеймсом. И по-твоему почему Хачимуру продали? Правильно, из-за того, что Кузьма в старте
А какая у него репутация была до Джеймса?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Sonder
кайл видно очень хочет обменяться, под тридцатку бьет через игру, даже интересно где он окажется. в далласе каком-нибудь
Он играет не за переход, а за репутацию, которую он слил с Джеймсом. И по-твоему почему Хачимуру продали? Правильно, из-за того, что Кузьма в старте
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ Mr.BadGuy
Даллас так то недалеко от Вашингтона ушел, при том что в этом году первый раз за много лет у Востока положительный баланс с Западом, и Восток в среднем сильнее. Учитывая что у Вашингтона впереди очень легкий календарь, они даже выше Далласа могут оказаться.
Вот именно. А Даллас при "удачных" обстоятельствах может 3 раза подряд проиграть и бороться за плэй-ин
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
кайл видно очень хочет обменяться, под тридцатку бьет через игру, даже интересно где он окажется. в далласе каком-нибудь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Даллас так то недалеко от Вашингтона ушел, при том что в этом году первый раз за много лет у Востока положительный баланс с Западом, и Восток в среднем сильнее. Учитывая что у Вашингтона впереди очень легкий календарь, они даже выше Далласа могут оказаться.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий