«Даллас» во вторник уступил дома « » со счетом 126:127.

Защитник «Мэверикс» после матча критически отозвался о команде, за которую выступал до обмена в клуб из .

«Они пытаются заработать денег. Они не стремятся к победам», – считает Динуидди.

Форвард «Уизардс» отреагировал в социальных сетях.

«Самое смешное, что мы не стремимся к победам 🤣✌🤡» – ответил Кузма.

«Вашингтон» идет 11-м на Востоке с результатом 22-26. «Даллас» занимает 6-ю строчку на Западе – 25-24.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу