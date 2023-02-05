Сергей Абаев: «Если Кайри Ирвинг скажет, что хочет в «Лейкерс», у «Бруклина» не останется выбора»

Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев поделился мнением о возможном обмене звездного разыгрывающего « » Кайри Ирвинга.

«Если Кайри Ирвинг не даст гарантий, что летом подпишет новый контракт, ни одна команда не будет тратить на него активы. Похожая ситуация была с обменом Энтони Дэвиса, который хотел только в «Лейкерс».

Несколько лет назад Леброн и Кайри открыто помирились. Очевидно, они хотят играть друг с другом. И очевидно, что приход Ирвинга реально может спасти провальный сезон и дать шансы на чемпионство.

Так что, если Кайри открыто скажет, что хочет в «Лейкерс», то у «Бруклина» просто не останется выбора.

«Лейкерс» могут предложить Расселла Уэстбрука, два хороших пика первого раунда и кого-то из молодых игроков вроде Остина Ривза.

Но «Бруклин» может заставить « » искать третью сторону для обмена, чтобы сплавить туда ненужного Уэстбрука с пиками и получить полезных игроков для борьбы за титул в этом сезоне», – сказал Сергей Абаев.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?