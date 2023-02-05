Сергей Абаев: «Если Кайри Ирвинг скажет, что хочет в «Лейкерс», у «Бруклина» не останется выбора»

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Сергей Абаев Баскетбол

Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев поделился мнением о возможном обмене звездного разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.

«Если Кайри Ирвинг не даст гарантий, что летом подпишет новый контракт, ни одна команда не будет тратить на него активы. Похожая ситуация была с обменом Энтони Дэвиса, который хотел только в «Лейкерс».

Несколько лет назад Леброн и Кайри открыто помирились. Очевидно, они хотят играть друг с другом. И очевидно, что приход Ирвинга реально может спасти провальный сезон и дать шансы на чемпионство.

Так что, если Кайри открыто скажет, что хочет в «Лейкерс», то у «Бруклина» просто не останется выбора.

«Лейкерс» могут предложить Расселла Уэстбрука, два хороших пика первого раунда и кого-то из молодых игроков вроде Остина Ривза.

Но «Бруклин» может заставить «Лейкерс» искать третью сторону для обмена, чтобы сплавить туда ненужного Уэстбрука с пиками и получить полезных игроков для борьбы за титул в этом сезоне», – сказал Сергей Абаев.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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8 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Prestidigitator
Ты хотя бы открывал платежку Лейкерс, гений?
А ты хотя бы открывал платежку Лейкерс ? Вестбрука с 47 миллионами уже не будет.У них всего три человека подписаны Дэвис ,Леброн и Макс Кристи
+1
-1
0
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Prestidigitator
Ответ Xell
Заставить?))) Лал летом его бесплатно тупо получат.
Ты хотя бы открывал платежку Лейкерс, гений?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Ответ sdds sdsd
Кеша тоже много чего говорил, но играет и пока ещё даже не крякает.
Ну расскажите, что он там "много чего говорил". Хоть один раз. Каждый раз спрашиваю - ни разу никто не привёл какого-нибудь источника с тем, что он "много говорил".
+1
0
+1
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Александр Тихомиров
ну могут обломать и сказать сиди до конца контракта, да ничего не получат взамен, но в дальнейшем будут по другому воспринимать в трейдах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yura Bereza
Ответ Sonder
Этот аналитик где работает? первый раз слышу о таком
На Взял мяч
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Этот аналитик где работает? первый раз слышу о таком
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Заставить?))) Лал летом его бесплатно тупо получат.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sdds sdsd
Кеша тоже много чего говорил, но играет и пока ещё даже не крякает.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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