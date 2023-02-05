Кэм Томас: «Кайри Ирвинг – один из немногих, кого я считаю братом в баскетболе»

Защитник « » прокомментировал просьбу об обмене в другую команду.

«Все удивились, но это не мое дело. Он остается моим братом.

Кайри – один из немногих, кого я действительно считаю братом в баскетболе. Он мой старший брат, на которого я могу равняться, и кого я могу попросить о чем угодно», – сказал Томас.

В субботнем матче против «Вашингтона» (125:123) Томас в отсутствие Ирвинга обновил личный рекорд результативности, набрав 44 очка со скамейки за 29 минут.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?