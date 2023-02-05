«Бруклин» намерен поберечь Кайри Ирвинга до обмена

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Бруклин» намерен держать разыгрывающего Кайри Ирвинга на скамейке до тех пор, пока обмен игрока не будет завершен, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Ирвинг запросил обмен в другой клуб из-за недовольства предложенным ему вариантом продления контракта. Если «Нетс» не удастся совершить обмен, летом Ирвинг покинет команду на правах свободного агента.

Как сообщает ESPN, план «Бруклина» заключается в том, чтобы удовлетворить запрос и обменять Ирвинга до дедлайна 9 февраля. «Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного Кевина Дюрэнта.

Ирвинг отсутствовал на арене клуба «Барклайс центр» во время вчерашнего матча с «Вашингтоном» по договоренности с клубом. Игрок был помещен в список травмированных с пометкой «боли в икроножной мышце».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ depressive_monk
Ну получить за него, например, Расселла(который Ди’Анджело) и Кайла Андерсона+пик вполне возможно.
А зачем Миннесоте Ирвинг?)))) ну в обмен на Расселла. Во первых Минька не борется за титул, во вторых Кайри свалит летом из этого леса и мерзлоты))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Максим Макеев
«сохранить конкурентоспособность» ну лучше Криса Пола им ничего не дадут(который деградирует из за возраста при этом имя нормальный по условиям контракт) за Расса Кев даст люлей
Крис Пол очень хорошо последние матчи проводит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexLA
Пелинка, решай вопрос!)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ AllanHouston
Ну да, Дюрант навострит лыжи на выход, а Шон Маркс ему напомнит: "милок, а у тебя ещё три гарантированных года по контракту, на которые ты собственноручно согласился" И на этом всё закончится.
Не факт.

Могут и договориться, при хорошем предложении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
depressive_monk
Ответ Xell
Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного Кевина Дюрэнта. Тогда летом уйдет, звезду за него никто не даст.
Ну получить за него, например, Расселла(который Ди’Анджело) и Кайла Андерсона+пик вполне возможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
Ответ Xell
Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного Кевина Дюрэнта. Тогда летом уйдет, звезду за него никто не даст.
Ну да, Дюрант навострит лыжи на выход, а Шон Маркс ему напомнит: "милок, а у тебя ещё три гарантированных года по контракту, на которые ты собственноручно согласился"

И на этом всё закончится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
«сохранить конкурентоспособность»
ну лучше Криса Пола им ничего не дадут(который деградирует из за возраста при этом имя нормальный по условиям контракт)
за Расса Кев даст люлей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniel Fox
Вот бы мне в школе придти также на работу и после несостыковки по ЗП уйти на больничный и ждать пока директор найдет мне работу )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Реально, только три (четыре, но САС - это про межсезонье) клуба вижу: Майами, Лейкерс, Даллас.

Как крайний вариант - Торонто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного Кевина Дюрэнта.
Тогда летом уйдет, звезду за него никто не даст.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий