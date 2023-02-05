«Бруклин» намерен поберечь Кайри Ирвинга до обмена

« » намерен держать разыгрывающего на скамейке до тех пор, пока обмен игрока не будет завершен, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Ирвинг запросил обмен в другой клуб из-за недовольства предложенным ему вариантом продления контракта. Если «Нетс» не удастся совершить обмен, летом Ирвинг покинет команду на правах свободного агента.

Как сообщает ESPN, план «Бруклина» заключается в том, чтобы удовлетворить запрос и обменять Ирвинга до дедлайна 9 февраля. «Нетс» ведут переговоры с претендентами на игрока и ищут такой вариант сделки, при котором команда сохранит конкурентоспособность и продолжит борьбу за высокие места после возвращения травмированного Кевина Дюрэнта.

Ирвинг отсутствовал на арене клуба «Барклайс центр» во время вчерашнего матча с «Вашингтоном» по договоренности с клубом. Игрок был помещен в список травмированных с пометкой «боли в икроножной мышце».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?