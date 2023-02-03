«Зенит» объявил об уходе из команды Ричарда Соломона

« » и американский центровой Ричард Соломон (30 лет, 208 см) договорились о расторжении контракта.

В Единой лиге ВТБ Соломон принял участие в 19 встречах, еще 5 игр он провел в Кубке Кондрашина и Белова и Суперкубке. Средняя статистика центрового: 7,6 очка, 6,6 подбора, 0,7 передачи.

В составе «Зенита» Соломон стал победителем Кубка Кондрашина и Белова, а также обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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