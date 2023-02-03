Каспер Уэйр снялся в промо-ролике к матчу ЦСКА – «Зенит» в стиле видеоигры
Московский ЦСКА опубликовал промо-ролик к предстоящему матчу второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против действующего чемпиона, санкт-петербургского «Зенита».
Ролик сделан в стиле видеоигры. В главной роли выступил разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр.
ЦСКА выиграл 24 матча подряд и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 24-0. «Зенит» находится на третьей строчке – 17-7.
Матч состоится в понедельник, 6 февраля, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.
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