Каспер Уэйр снялся в промо-ролике к матчу ЦСКА – «Зенит» в стиле видеоигры

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Московский ЦСКА опубликовал промо-ролик к предстоящему матчу второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против действующего чемпиона, санкт-петербургского «Зенита».

Ролик сделан в стиле видеоигры. В главной роли выступил разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр.

ЦСКА выиграл 24 матча подряд и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 24-0. «Зенит» находится на третьей строчке – 17-7.

Матч состоится в понедельник, 6 февраля, в «Мегаспорте». Начало – в 20.00 по московскому времени.

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2 комментария

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diter
Подскажите, люди добрые, как скачивать матчи отечественной лиги с vtb-league.com или sportbox.ru ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chitago
Круто, качественно 👍
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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