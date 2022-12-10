Яннис – лучший в НБА по количеству данков и лэйапов, Зайон – 2-й, Дэвис – 3-й
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо чаще всех в НБА завершает атаку данком или лэйапом в нынешнем сезоне.
Грик-фрик набирает таким образом 9,3 очка в среднем за матч. Он опережает по данному показателю форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона (8,4) и бигмена «Лейкерс» Энтони Дэвиса (7,1).
В пятерку лучших также входят Леброн Джеймс (6,2) и разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт (5,6).
В нынешнем сезоне было 6 случаев, когда один игрок преодолел отметку в 12 данков и лэйапов за одну игру. Примечательно, что 4 из них – на счету Янниса.
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