Пау Газоль: «Обсуждал переход в «Уорриорз» с Бобом Майерсом в 2014-м, но тогда они подписали Шона Ливингстона»
Прославленный игрок НБА Пау Газоль рассказал о том, что хотел перейти в «Голден Стэйт» перед началом сезона-2014/15, когда команду возглавил Стив Керр.
«Да-да, я обсуждал это с генеральным менеджером «Уорриорз» Бобом Майерсом, но тогда они подписали Шона Ливингстона. У них было только исключение среднего уровня, и они отдали его Шону. Он отлично подходил команде, это было отличное решение. Шон отлично играл за них, а я отлично выступал за Чикаго, но мы не выигрывали», – признался Газоль.
Летом 2014 года испанский баскетболист покинул «Лейкерс» и подписал контракт с «Буллс». «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в первом же сезоне под руководством Керра, а впоследствии выиграл еще три титула (2017, 2018, 2022).
Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы
У тебя есть 2 перстня в ЛА, они своё без тебя взяли.
Вот если бы в Клиппер мог перейти (или Оклу), тогда можно было фантазировать, а что было бы...