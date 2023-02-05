Прославленный игрок НБА Пау Газоль рассказал о том, что хотел перейти в «Голден Стэйт» перед началом сезона-2014/15, когда команду возглавил .

«Да-да, я обсуждал это с генеральным менеджером «Уорриорз» Бобом Майерсом, но тогда они подписали . У них было только исключение среднего уровня, и они отдали его Шону. Он отлично подходил команде, это было отличное решение. Шон отлично играл за них, а я отлично выступал за , но мы не выигрывали», – признался Газоль.

Летом 2014 года испанский баскетболист покинул « » и подписал контракт с «Буллс». «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в первом же сезоне под руководством Керра, а впоследствии выиграл еще три титула (2017, 2018, 2022).

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы