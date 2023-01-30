Джейлен Науэлл склоняется к тому, чтобы покинуть «Миннесоту» в межсезонье

Теги возможные переходы Миннесота НБА Джейлен Науэлл Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Джейлен Науэлл (23 года, 193 см) склоняется к тому, чтобы покинуть клуб в межсезонье на правах свободного агента, сообщает The Athletic.

Науэлл  в нынешнем сезоне набирает 10,9 очка, 2,6 подбора и 2,1 передачи за 19,7 минуты в среднем за матч. В июле защитник станет неограниченно свободным агентом.

За последний год по контракту новичка Науэлл заработает 1,9 миллиона долларов. Максимальное продление, которое он может подписать на данный момент – 58 миллионов за четыре года.

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1 комментарий

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melwood- lfc
Контрактный год и так бездарно стал играть на периметре ппц) не совсем уверен, что ему больше 10 кто-то предложит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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