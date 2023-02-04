Дражен Анзулович: «Не могу быть удовлетворен качеством игры с «Минском»

Главный тренер « » после победы над « » (69:42) заявил, что не удовлетворен выступлением своей команды.

«Поздравляю своих игроков. Это важная для нас победа. Игра была сложная для нас, я видел много нервов перед игрой, даже панику, не знаю почему. Особенно первые 3 четверти, в которых мы сыграли недостаточно качественно в нападении, с большим количеством потерь.

Когда мы закончили игру с 22-мя потерями, не забросили 9 бросков со штрафной линии, как тренер я не могу быть удовлетворен качеством такой игры. Четвертая четверть была лучше, под нашим контролем, но первые три мы могли сыграть гораздо лучше», – сказал Анзулович.

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