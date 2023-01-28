Дражен Анзулович: «Енисею» нужно выступать гораздо лучше, если мы хотим добиваться побед»

Теги Автодор Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович, несмотря на победу над «Астаной» в Единой лиге ВТБ, остался недоволен качеством игры своей команды.

«Поздравляю игроков с победой, но не могу сказать, что меня устраивало качество нашей игры на протяжении сорока минут. Мы не играли стабильно, особенно в защите. В следующих матчах нам нужно выступать гораздо лучше, если мы хотим добиваться побед. Но в конечном итоге сегодня мы победили. Нужно проанализировать матч и постараться играть лучше», – сказал Анзулович.

«Енисей» одержал седьмую победу в сезоне Лиги ВТБ и сравнялся по данному показателю с саратовским «Автодором» (9 место).

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