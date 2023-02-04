Звездный разыгрывающий « » запросил у руководства клуба обмен в другую команду.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, в предложении «Нетс» по продлению контракта с Ирвингом содержались опции, привязанные к победе в чемпионате. Именно это вызвало негодование 30-летнего баскетболиста и подвигло его к запросу на трейд.

Подчеркивается, что недовольство Ирвинга не связано с финансовой составляющей сделки. На данном этапе Кайри не станет продлевать контракт с бруклинской командой, даже если получит максимально возможное предложение.

«Мне рассказали, что дело не в деньгах», – пишет Хэйнс.

Перед нынешним сезоном Ирвинг просил «Нетс» обменять его по схеме «сайн-энд-трейд», но позже принял решение провести за команду еще один сезон и воспользовался опцией продления контракта на последний год. Перед дедлайном стороны стали обсуждать продление.

«Бруклин» не хотел связывать себя долгосрочными обязательствами с Ирвингом без дополнительных доказательств того, что он может выступать на высоком уровне, не создавая при этом отвлекающих факторов и разногласий в команде. Кайри был задет таким подходом клуба и сразу же запросил обмен.

Ирвинг за несколько минут до выхода новости о том, что он запросил обмен, опубликовал загадочный твит.

«Дистанцируйтесь от тех, кто манипулирует, ненавидит и причиняет боль», – написал звездный баскетболист.

По ходу сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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