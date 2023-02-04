Предложение «Бруклина» Кайри Ирвингу было привязано к победе в чемпионате. После этого игрок запросил обмен

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг запросил у руководства клуба обмен в другую команду.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, в предложении «Нетс» по продлению контракта с Ирвингом содержались опции, привязанные к победе в чемпионате. Именно это вызвало негодование 30-летнего баскетболиста и подвигло его к запросу на трейд.

Подчеркивается, что недовольство Ирвинга не связано с финансовой составляющей сделки. На данном этапе Кайри не станет продлевать контракт с бруклинской командой, даже если получит максимально возможное предложение.

«Мне рассказали, что дело не в деньгах», – пишет Хэйнс.

Перед нынешним сезоном Ирвинг просил «Нетс» обменять его по схеме «сайн-энд-трейд», но позже принял решение провести за команду еще один сезон и воспользовался опцией продления контракта на последний год. Перед дедлайном стороны стали обсуждать продление.

«Бруклин» не хотел связывать себя долгосрочными обязательствами с Ирвингом без дополнительных доказательств того, что он может выступать на высоком уровне, не создавая при этом отвлекающих факторов и разногласий в команде. Кайри был задет таким подходом клуба и сразу же запросил обмен.

Ирвинг за несколько минут до выхода новости о том, что он запросил обмен, опубликовал загадочный твит.

«Дистанцируйтесь от тех, кто манипулирует, ненавидит и причиняет боль», – написал звездный баскетболист. 

По ходу сезона Кайри спровоцировал крупный скандал, когда опубликовал сообщение антисемитского характера. Клубу пришлось отстранить плеймейкера на длительный период, пока он не извинился.

В минувшем розыгрыше Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса и пропустил большое количество матчей.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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4 комментария

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Телохранитель Джеймса Уорти
Какая может быть еще привязка к победе в чемпионате, кроме:
if (победа) {
получаешь контракт
} else {
не получаешь
}
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За Валенсию с 1999
Ирвинг - художник, Да Винчи от баскетбола. Нечего ему сидеть в дворовом Нетс, по сути он единственный, кто их тащит. Пора присоединяться к Луке или Николе и брать титул
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alexLA
Если Пелинка сможет провернуть этот трейд, то это будет круто…Тогда типо как и не зря Лейкерс не торопились с трейдами и изучали рынок, как тут писали.)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Естественно, Цаю ты даром не нужен за любые деньги.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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