Домантас Сабонис: «Хатимура хотел играть в Лос-Анджелесе еще с университетских времен»

Центровой « » отреагировал на обмен форварда из «Вашингтона» в « ».

Сабонис знаком с Хатимурой по университету Гонзага.

«Его мечты воплотились в реальность. Хатимура хотел играть в Лос-Анджелесе еще с университетских времен, он говорил об этом, когда Гонзага выступала в турнире в «Стэйплс центре».

Он тогда произнес: «Я дома. Это мой город», – заявил Сабонис.

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