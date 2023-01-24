Домантас Сабонис: «Хатимура хотел играть в Лос-Анджелесе еще с университетских времен»

Теги Лейкерс Сакраменто НБА NCAA Домантас Сабонис университет Гонзага Руи Хатимура Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис отреагировал на обмен форварда Руи Хатимуры из «Вашингтона» в «Лейкерс».

Сабонис знаком с Хатимурой по университету Гонзага.

«Его мечты воплотились в реальность. Хатимура хотел играть в Лос-Анджелесе еще с университетских времен, он говорил об этом, когда Гонзага выступала в турнире NCAA в «Стэйплс центре».

Он тогда произнес: «Я дома. Это мой город», – заявил Сабонис.

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24 комментария

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Tim Timson
Ответ Vanila Panda
Почему?
Там уровень таланта разный и понимания игры. Домик себя сейчас делает, но по сравнению с папой у него стиль рабоче- крестьянский. Папа профессор
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Bek_cp3
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Мечты сбываются). Пусть с корешом Брайантом ужимаются и продляются на длительные контракты. Чтобы продлить Лонни, Ривза, Брауна и Шрёдера. Уже состав будет стабильный.
и кто в его возрасте ужимается? он скорее из лал уедет, чем ужмется. в молодости каждый хочет урвать максимум, как пелтль, даже если ты этого не стоишь, ведь второго шанса может и не быть.
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frog19
Врятли он там надолго. Обычный средний игрок. Если будет маячить рыба покрупнее, его без колебаний обменяют.
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Dmitry Trepov
Ответ The Don Killuminati
Ну это же спортс У них и Jrue - это Дрю Мой "любимчик" это конечно Тон Мэйкер Но в один момент тут он стал Макером)
Вообще он и есть Дрю Is there a fun story behind the unique spelling? Jrue: My mom and my mom’s sister were on a kick with J names … my cousins names are Jessica, Jenna, Jade, Jaelyn and James. My oldest brother is Justin and my name is Jrue (my mom liked the name Dru, but wanted to figure out how to keep with the J theme)
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Dmitry Trepov
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Мечты сбываются). Пусть с корешом Брайантом ужимаются и продляются на длительные контракты. Чтобы продлить Лонни, Ривза, Брауна и Шрёдера. Уже состав будет стабильный.
они сейчас Вестбрука продлят и поедет весь этот стабильные состава дальше покорять города и веси
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Dmitry Trepov
Ответ Vanila Panda
Почему?
википедия и ютюб в помощь, посмотрите как он играл в молодые годы, Олимпиаду 88, и у него ахилл рвался два раза, а потом нарезочку из НБА, где он на старости лет показывал элитные умения пасовать и треху, это один из величайших баскетбалистов всех времен, Домантас пока еще ролевик, околозвездный
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sheih228
Ответ Stan WarHammer
Есть две системы японской транслитерации - Поливанова и Хэпберна. По первой, используемой чаще всего в книгах, фильмах, СМИ - Хати. По второй, более обывательской и народной, скажем так, - Хачи. Как простой пример аналогии, известный многим, - собака Хатико. Но вообще спор это долгий и вечный, поверьте человеку, долго работавшему с переводами аниме/манги.
Да я и не собирался спорить) просто комментаторы в нба произносят через ч, вот и возник вопрос
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Stan WarHammer
Ответ sheih228
А почему Хатимура, если фамилия Хачимура?
Есть две системы японской транслитерации - Поливанова и Хэпберна. По первой, используемой чаще всего в книгах, фильмах, СМИ - Хати. По второй, более обывательской и народной, скажем так, - Хачи.
Как простой пример аналогии, известный многим, - собака Хатико.
Но вообще спор это долгий и вечный, поверьте человеку, долго работавшему с переводами аниме/манги.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Mr.BadGuy
Будем надеятся, что в ДиСи Хач просто пинал балду, а в ЛАЛ начнет играть по настоящему. Потенциал есть. У него очень легкий и мягкий бег и отличный прыжок из любого положения. Плюс хороший бросок. Если Лебронтий возмется за его воспитание, может выйти чтото серьезное.
Смешно такое писать, но Вашики просрали Хачимуру и Брайанта, скоро потеряют и Кузму. И кто там у них останется? Кисперт, Авдия, Гэффорд и Бил?) Менеджмент ужасный просто. Хотя у них сезон назад ещё КСП бегал.

Я это к тому, что ЛАЛ ободрали их в ответ за обмен Вестбрука. Практически выровнялся обмен.
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гилберт
Ответ sheih228
А почему Хатимура, если фамилия Хачимура?
Привычнее Хачимура, правильно Хатимура, если он японец.
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Vagant
Ответ Александр Данилов
И да, ЛеБронтий-то точно возьмется. Уэстбрук с ним не может сыграться, а куча игроков возле него денраднули. Пример Кузьмы в 1 сезон с Джеймсом и в последний. Харрел, Джефф Грин, Бизли дважды, Шрёдер в 1 заход(плэй-офф с Полом в Окле и Хокс против игры в Лейкерс с Джеймсом), KCP и Дэвис периодически(до этого сезона Дэвис стал хуже и в трёшках, и в подборках, и это до прихода Уэстбрука), Кларксон, Роуз, Уэйд в Кавс, Нэнс младший. Я там не всех помню, но список внушительный. Ну а Кавай с Джорджем не хотели приходить в Лейкерс из-за короля. Карузо не стал продлевать контракт тоже по понятным причинам(в Чикаго ему меньше платят).Если уж раскроет потенциал, то явно сам по себе
Эй Ди стал хуже в втором-третьем сезоне, потому что из него стали делать растягивающего центра. Стоило вернуться к привычному - тут же появилась трешка и стата стала элитарной.
КСП за время Леброна вырос до элитарного 3D и стату только улучшал.
Расс не мог сыграться с Эй Ди. а сейчас тащит вместе с ним ЛАЛ без Девиса.
Проблема Шрёдера лежало в нем самом - не хочу выходить со скамьи, а нужно было, чтобы ЛАЛ сильно не проседал без Брона.
Ну и т.д.
И да. Леброн не волшебник.
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Александр Данилов
Ответ Mr.BadGuy
Будем надеятся, что в ДиСи Хач просто пинал балду, а в ЛАЛ начнет играть по настоящему. Потенциал есть. У него очень легкий и мягкий бег и отличный прыжок из любого положения. Плюс хороший бросок. Если Лебронтий возмется за его воспитание, может выйти чтото серьезное.
И да, ЛеБронтий-то точно возьмется. Уэстбрук с ним не может сыграться, а куча игроков возле него денраднули. Пример Кузьмы в 1 сезон с Джеймсом и в последний. Харрел, Джефф Грин, Бизли дважды, Шрёдер в 1 заход(плэй-офф с Полом в Окле и Хокс против игры в Лейкерс с Джеймсом), KCP и Дэвис периодически(до этого сезона Дэвис стал хуже и в трёшках, и в подборках, и это до прихода Уэстбрука), Кларксон, Роуз, Уэйд в Кавс, Нэнс младший. Я там не всех помню, но список внушительный. Ну а Кавай с Джорджем не хотели приходить в Лейкерс из-за короля. Карузо не стал продлевать контракт тоже по понятным причинам(в Чикаго ему меньше платят).Если уж раскроет потенциал, то явно сам по себе
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Райли Карри
Ответ The Don Killuminati
Ну это же спортс У них и Jrue - это Дрю Мой "любимчик" это конечно Тон Мэйкер Но в один момент тут он стал Макером)
А еще была "битва за Карри". Спорц упрямо писал Стивен, но не Стефен. И после долгих баталий переименовали Степку)
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Александр Данилов
Ответ Mr.BadGuy
Будем надеятся, что в ДиСи Хач просто пинал балду, а в ЛАЛ начнет играть по настоящему. Потенциал есть. У него очень легкий и мягкий бег и отличный прыжок из любого положения. Плюс хороший бросок. Если Лебронтий возмется за его воспитание, может выйти чтото серьезное.
Пинал балду, когда иногда ему даже 20 минут не давали. Совсем неочевидно, что с покупкой Кузьмы на него болт клали
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Александр Данилов
Ответ sheih228
А почему Хатимура, если фамилия Хачимура?
Вообще и так, и так верно. Хатимура это на русский манер. Хачимура на английский. Прикол в том, что мне казалось, что русский более близкий к японскому, но нет. Хачимура ближе.Хотя если еще точнее, то там среднее между ч и т(не спрашивай, как это возможно, азиаты со своими произношениями)
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The Don Killuminati
Ответ sheih228
А почему Хатимура, если фамилия Хачимура?
Ну это же спортс
У них и Jrue - это Дрю
Мой "любимчик" это конечно Тон Мэйкер
Но в один момент тут он стал Макером)
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Vanila Panda
Ответ Tim Timson
Домантас по сравнению с Арвидасом как Магси Богз с Шакилом)
Почему?
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sheih228
А почему Хатимура, если фамилия Хачимура?
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+5
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Mr.BadGuy
Будем надеятся, что в ДиСи Хач просто пинал балду, а в ЛАЛ начнет играть по настоящему. Потенциал есть. У него очень легкий и мягкий бег и отличный прыжок из любого положения. Плюс хороший бросок.
Если Лебронтий возмется за его воспитание, может выйти чтото серьезное.
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Lokomotiv__1992
Ответ Юрий Шушляпин
Сабонис замечательный баскетболист, уж на что его отец был великим, но сегодня создается впечатление, что сын его превзошел. Команда на чемпионство, конечно, не тянет, но смотреть на них приятно. Сакраменто главное открытие этого сезона.
Да чего тут открывать ? У них талантливый ростер уже не первый год .. до кинули сюда большого который их связует сейчас и поливают из-за дуги , бегают туда сюда , можно и без защиты регулярку проходить .. кода у тебя в старте все с броском+ травм нету особо , когда большая часть запада с этим мучается , звёзды хорошо сошлись )
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Tim Timson
Ответ Юрий Шушляпин
Сабонис замечательный баскетболист, уж на что его отец был великим, но сегодня создается впечатление, что сын его превзошел. Команда на чемпионство, конечно, не тянет, но смотреть на них приятно. Сакраменто главное открытие этого сезона.
Домантас по сравнению с Арвидасом как Магси Богз с Шакилом)
+7
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Ivan Kuzmenyuk
Мечты сбываются). Пусть с корешом Брайантом ужимаются и продляются на длительные контракты. Чтобы продлить Лонни, Ривза, Брауна и Шрёдера. Уже состав будет стабильный.
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Юрий Шушляпин
Сабонис замечательный баскетболист, уж на что его отец был великим, но сегодня создается впечатление, что сын его превзошел.
Команда на чемпионство, конечно, не тянет, но смотреть на них приятно.
Сакраменто главное открытие этого сезона.
+2
-7
-5
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Антон Антнов
С детства за Лестер!
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