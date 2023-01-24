Домантас Сабонис: «Хатимура хотел играть в Лос-Анджелесе еще с университетских времен»
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис отреагировал на обмен форварда Руи Хатимуры из «Вашингтона» в «Лейкерс».
Сабонис знаком с Хатимурой по университету Гонзага.
«Его мечты воплотились в реальность. Хатимура хотел играть в Лос-Анджелесе еще с университетских времен, он говорил об этом, когда Гонзага выступала в турнире NCAA в «Стэйплс центре».
Он тогда произнес: «Я дома. Это мой город», – заявил Сабонис.
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Как простой пример аналогии, известный многим, - собака Хатико.
Но вообще спор это долгий и вечный, поверьте человеку, долго работавшему с переводами аниме/манги.
Я это к тому, что ЛАЛ ободрали их в ответ за обмен Вестбрука. Практически выровнялся обмен.
КСП за время Леброна вырос до элитарного 3D и стату только улучшал.
Расс не мог сыграться с Эй Ди. а сейчас тащит вместе с ним ЛАЛ без Девиса.
Проблема Шрёдера лежало в нем самом - не хочу выходить со скамьи, а нужно было, чтобы ЛАЛ сильно не проседал без Брона.
Ну и т.д.
И да. Леброн не волшебник.
У них и Jrue - это Дрю
Мой "любимчик" это конечно Тон Мэйкер
Но в один момент тут он стал Макером)
Если Лебронтий возмется за его воспитание, может выйти чтото серьезное.
Команда на чемпионство, конечно, не тянет, но смотреть на них приятно.
Сакраменто главное открытие этого сезона.