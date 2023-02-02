«Бостон» и «Майами» заинтересованы в Келли Олинике

«Бостон» и « » заинтересованы в приобретении центрового «Юты» (31 год, 206 см), сообщает Heavy.

Олиник начинал карьеру в «Селтикс», за которых провел четыре сезона (2013-2017), после чего сыграл три с половиной сезона за «Хит».

В нынешнем сезоне Олиник набирает за «Джаз» 11,7 очка, 4,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много