«Бостон» и «Майами» заинтересованы в Келли Олинике

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«Бостон» и «Майами» заинтересованы в приобретении центрового «Юты» Келли Олиника (31 год, 206 см), сообщает Heavy.

Олиник начинал карьеру в «Селтикс», за которых провел четыре сезона (2013-2017), после чего сыграл три с половиной сезона за «Хит».

В нынешнем сезоне Олиник набирает за «Джаз» 11,7 очка, 4,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч.

 «Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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2 комментария

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Андрей Буглак
Келли - недостающий паззл чемпионского Бостона!=)
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Александра Щербакова
Жестяк Бостон хочет команду сделать, Брэд Стивенс собирает команду молодости своей
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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