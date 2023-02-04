Если «Нетс» не обменяют Кайри Ирвинга, то он будет играть за команду в оставшейся части сезона

Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его перед дедлайном, который намечен на 9 февраля.

Если просьба Ирвинга не будет удовлетворена, то он не станет бойкотировать матчи «Нетс» в оставшейся части сезона.

«Кайри уведомил «Нетс», что покинет клуб после выхода на рынок, если его не обменяют. При этом он будет уважать действующий контракт и продолжит играть», – рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

В предложении «Нетс» по продлению контракта с Ирвингом содержались опции, привязанные к победе в чемпионате. Именно это вызвало негодование 30-летнего баскетболиста и подвигло его к запросу на трейд.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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17 комментариев

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Данил Ильинский
Ответ Dedete
Мне кажется ЛАК могут его обменять на Кавая или Джорджа. Чтото надо поменять у Клипперс
Смешно. Кавай набрал бешеную форму и выдает невероятный отрезок. С чего бы главную звезду команды менять на Кайри. Да и Джордж сейчас неплох, ему надо набрать форму после травмы. У Клипперс, как бы странно это все не звучало, все отлично. Ролевики играют хорошо, звезды тоже, травм серьезных нету. Из проблем только труп Уолла и нестабильный Джексон
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Kikir
Ответ DonaldBrashear 2.0
я вот больше всего наездов на Кайри Ирвинга и не понял в этой сиутации. по сути, как преподнести эту новость, так и формируется мнение общественности. 1. Кайри попросил об обмене - так как будто он ставит условие клубу, мол, обменяйте или буду саботировать (как Симмонс). 2. Кайри предупредил клуб, что не подпишет новый контракт летом и сказал, что лучше его обменять сейчас, чтобы клуб мог получить за него активы какие-то. Правда так-то на стороне Кайри, имхо, он поступает верно. И играть готов до конца сезона, если не получится, но и помочь выменять активы также готов. в чем проблема, что за наезды, так и не пойму.
То, что он сделал это публично, и лишил свой клуб дополнительных рычагов при переговорах. Теперь Нетс получит меньше
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Данил Ильинский
Ответ dev0
Кайри не доверяют, он непредсказуем. Вот в чем основная проблема.
Я думаю люди, которые хотят его выменять, понимают это. А на данный момент времени Игра Кайри > Шиза Кайри. Так что стоит рискнуть
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anastasia Krugova
Ответ Мурзин Ринат
Если сейчас найдутся умники, что-то типа что Кайри надо проучить и оставить в команде, ничего не смыслят в бизнесе и нба
Кайри некуда уходить ) те клубы ,что предлагают какой то обмен ..имеют мусор , который не интересен для Бруклина ! Менять на мешек картошки ?
как много команд летом будут иметь место в платежке для подписания ирвинга ?

если не будет хорошего обмена для бруклина сейчас ...вполне возможно что продлят с ним контракт ))

Он уже этим летом искал возможность уйти )))и никто не смог ничего предложить ему ,поэтому он взял опию ...
и следующем летом будет так же ...

ставить в команде может быть не самым плохим решением ,для офиса .

я не верю в обмен ирвинга ...хотя и думаю что для бруклина лучше бы избавиться от него (уж очень он токсичный
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Prestidigitator
Ответ Мурзин Ринат
Обменять на активы и пики, как бы не было обидно
Прекрасно. Прежде чем обсуждать, что же мы как бизнесмены хотим, позволь спросить, а какую цель мы перед собой ставим на следующие несколько сезонов?
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Dedete
Мне кажется ЛАК могут его обменять на Кавая или Джорджа. Чтото надо поменять у Клипперс
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dev0
Ответ DonaldBrashear 2.0
я вот больше всего наездов на Кайри Ирвинга и не понял в этой сиутации. по сути, как преподнести эту новость, так и формируется мнение общественности. 1. Кайри попросил об обмене - так как будто он ставит условие клубу, мол, обменяйте или буду саботировать (как Симмонс). 2. Кайри предупредил клуб, что не подпишет новый контракт летом и сказал, что лучше его обменять сейчас, чтобы клуб мог получить за него активы какие-то. Правда так-то на стороне Кайри, имхо, он поступает верно. И играть готов до конца сезона, если не получится, но и помочь выменять активы также готов. в чем проблема, что за наезды, так и не пойму.
Кайри не доверяют, он непредсказуем. Вот в чем основная проблема.
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Daishi
Ответ Мурзин Ринат
Обменять на активы и пики, как бы не было обидно
И конечно же в Лейкерс, да?))
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+1
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Мурзин Ринат
Ответ Prestidigitator
Что же надо сделать с точки зрения смыслящего в бизнесе и нба человека?
Обменять на активы и пики, как бы не было обидно
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-1
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fridzon
Если «Нетс» не обменяют Кайри Ирвинга, то он будет играть за команду в оставшейся части сезона
....................
Это лучший вариант
+1
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+1
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maryat
Ответ Daishi
Аккуратнее.. у него небось и ответы еще платные, ибо приравнены к бизнес-семинарам.))
Пелинка зашёл в чат
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Daishi
Ответ Prestidigitator
Что же надо сделать с точки зрения смыслящего в бизнесе и нба человека?
Аккуратнее.. у него небось и ответы еще платные, ибо приравнены к бизнес-семинарам.))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Prestidigitator
Ответ Мурзин Ринат
Если сейчас найдутся умники, что-то типа что Кайри надо проучить и оставить в команде, ничего не смыслят в бизнесе и нба
Что же надо сделать с точки зрения смыслящего в бизнесе и нба человека?
+2
0
+2
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DonaldBrashear 2.0
я вот больше всего наездов на Кайри Ирвинга и не понял в этой сиутации.

по сути, как преподнести эту новость, так и формируется мнение общественности.

1. Кайри попросил об обмене - так как будто он ставит условие клубу, мол, обменяйте или буду саботировать (как Симмонс).

2. Кайри предупредил клуб, что не подпишет новый контракт летом и сказал, что лучше его обменять сейчас, чтобы клуб мог получить за него активы какие-то.

Правда так-то на стороне Кайри, имхо, он поступает верно. И играть готов до конца сезона, если не получится, но и помочь выменять активы также готов.

в чем проблема, что за наезды, так и не пойму.
+6
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+4
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mqh9pzrxgf
Ответ Mr.BadGuy
Сейчас опции уберут и Кайри переподпишется
По моему очевидно что это средство давления на клуб. Ему и так многое прощается в клубе и новый работодатель все это пропишут в контракте, поэтому он хочет простое продление контракта без условий как предложили нетс изначально
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+1
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Mr.BadGuy
Ответ Мурзин Ринат
Если сейчас найдутся умники, что-то типа что Кайри надо проучить и оставить в команде, ничего не смыслят в бизнесе и нба
Сейчас опции уберут и Кайри переподпишется
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
Если сейчас найдутся умники, что-то типа что Кайри надо проучить и оставить в команде, ничего не смыслят в бизнесе и нба
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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