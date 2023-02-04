Если «Нетс» не обменяют Кайри Ирвинга, то он будет играть за команду в оставшейся части сезона
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его перед дедлайном, который намечен на 9 февраля.
Если просьба Ирвинга не будет удовлетворена, то он не станет бойкотировать матчи «Нетс» в оставшейся части сезона.
«Кайри уведомил «Нетс», что покинет клуб после выхода на рынок, если его не обменяют. При этом он будет уважать действующий контракт и продолжит играть», – рассказал инсайдер Крис Хэйнс.
В предложении «Нетс» по продлению контракта с Ирвингом содержались опции, привязанные к победе в чемпионате. Именно это вызвало негодование 30-летнего баскетболиста и подвигло его к запросу на трейд.
Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
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как много команд летом будут иметь место в платежке для подписания ирвинга ?
если не будет хорошего обмена для бруклина сейчас ...вполне возможно что продлят с ним контракт ))
Он уже этим летом искал возможность уйти )))и никто не смог ничего предложить ему ,поэтому он взял опию ...
и следующем летом будет так же ...
ставить в команде может быть не самым плохим решением ,для офиса .
я не верю в обмен ирвинга ...хотя и думаю что для бруклина лучше бы избавиться от него (уж очень он токсичный
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Это лучший вариант
по сути, как преподнести эту новость, так и формируется мнение общественности.
1. Кайри попросил об обмене - так как будто он ставит условие клубу, мол, обменяйте или буду саботировать (как Симмонс).
2. Кайри предупредил клуб, что не подпишет новый контракт летом и сказал, что лучше его обменять сейчас, чтобы клуб мог получить за него активы какие-то.
Правда так-то на стороне Кайри, имхо, он поступает верно. И играть готов до конца сезона, если не получится, но и помочь выменять активы также готов.
в чем проблема, что за наезды, так и не пойму.