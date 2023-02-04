Разыгрывающий « » попросил клуб обменять его перед дедлайном, который намечен на 9 февраля.

Если просьба Ирвинга не будет удовлетворена, то он не станет бойкотировать матчи «Нетс» в оставшейся части сезона.

«Кайри уведомил «Нетс», что покинет клуб после выхода на рынок, если его не обменяют. При этом он будет уважать действующий контракт и продолжит играть», – рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

В предложении «Нетс» по продлению контракта с Ирвингом содержались опции, привязанные к победе в чемпионате. Именно это вызвало негодование 30-летнего баскетболиста и подвигло его к запросу на трейд.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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