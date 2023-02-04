Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, который запросил обмен.

«Это Кайри Ирвинг. Человек, которому нельзя доверять. Он говорил, что – его лучший друг. Ну и где дружба, где преданность? Не надо такого друга, дайте лучше врага... Посмотрите на его действия за время выступления в «Нетс». Из-за него команду покинул Джеймс Харден.

Ему несколько раз предлагали продление контракта... Я скажу так, « » ничего не должен сейчас делать. Они не должны подыгрывать ему, им надо поступить так, как будет лучшего всего для себя самих. У нас сегодня день Майкла Джордана, а приходится обсуждать Кайри. Снова!» – заявил Перкинс.

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