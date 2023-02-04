Кендрик Перкинс: «Кайри Ирвингу нельзя доверять»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, который запросил обмен.

«Это Кайри Ирвинг. Человек, которому нельзя доверять. Он говорил, что Кевин Дюрэнт – его лучший друг. Ну и где дружба, где преданность? Не надо такого друга, дайте лучше врага... Посмотрите на его действия за время выступления в «Нетс». Из-за него команду покинул Джеймс Харден.

Ему несколько раз предлагали продление контракта... Я скажу так, «Бруклин» ничего не должен сейчас делать. Они не должны подыгрывать ему, им надо поступить так, как будет лучшего всего для себя самих. У нас сегодня день Майкла Джордана, а приходится обсуждать Кайри. Снова!» – заявил Перкинс.

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6 комментариев

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Fungus_Amongus
Клипперс могли бы его выменять, думаю, активов хватило бы. Как раз усиление на PG ищут. По игровым качествам сложно найти более лучшее усиление, чем Ирвинг. Но менеджмент ЛАК слишком здравомыслящий для такого трейда. Последнее чего они хотели бы это запрос обмена от Кавая и/или Джорджа.
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egro92
А почему сегодня день Майкла Джордана, кто знает?
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Vshjr
Перк очевидное сказал. Солнце светит, ветер дует, нельзя проверять соосность отверстий пальцем, нельзя стоять под стрелой крана, нельзя доверять Кайри
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AEZAKMI228
Надеюсь кайри в хит перейдет.. маркс с цаем чисто для нас подгон сделает
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Xell
Конечно Бруклину не надо ничего делать. И летом он свалит бесплатно, эксперт Пендрикс Кендрик))
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Трипл-дабл Дончича
Бруклину будет выгодно получить два пика)
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