Кендрик Перкинс: «Кайри Ирвингу нельзя доверять»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, который запросил обмен.
«Это Кайри Ирвинг. Человек, которому нельзя доверять. Он говорил, что Кевин Дюрэнт – его лучший друг. Ну и где дружба, где преданность? Не надо такого друга, дайте лучше врага... Посмотрите на его действия за время выступления в «Нетс». Из-за него команду покинул Джеймс Харден.
Ему несколько раз предлагали продление контракта... Я скажу так, «Бруклин» ничего не должен сейчас делать. Они не должны подыгрывать ему, им надо поступить так, как будет лучшего всего для себя самих. У нас сегодня день Майкла Джордана, а приходится обсуждать Кайри. Снова!» – заявил Перкинс.
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