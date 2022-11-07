У «Лейкерс» есть серьезные опасения по поводу возможного приобретения Кайри Ирвинга
У «Лейкерс» есть серьезные опасения по поводу возможного приобретения звездного разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга любой ценой, отмечает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Согласно источникам, «Лейкерс» не сконцентрированы на этом варианте. Переход Ирвинга в «Лейкерс» маловероятен или даже невозможен.
Когда в конце июня Ирвинг серьезно подумывал об отказе от последнего сезона в контракте с «Нетс» за 37 млн долларов, ходили слухи, что он может согласиться на соглашение среднего уровня с «Лейкерс» (6,4 млн).
Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют
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