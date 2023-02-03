Энтони Эдвардс: «Меня никогда не выбирали на Матч всех звезд»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что был готов к тому, что его не возьмут на Матч всех звезд-2023.
«Так было всегда. Меня никогда не выбирали на Матч всех звезд. Меня не хотели выбирать под 1-м номером драфта, верно? Так что я уже привык. Я просто люблю баскетбол», – сказал Эдвардс.
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Если к этому Дариус не причастен, то тогда не знаю, кто это делает.
Ну и как человек, который посмотрел( как и ты я думаю) много игр Кливленда, я все таки считаю, что ты предвзят и даже очень. Дариус в лучшем случае остался на прошлогоднем уровне, если не сделал шаг назад.
Разыгрывающий, который не двигает нападение, мне не понятен.
Почему Дариус... У него рядом есть звездный боллхендлер в старте и еще два с лавки, с которыми он играет. Лаверт и Рубио.
Он делает 22+8 при этом, его команда 5, а не 11. Речь про Индиану.