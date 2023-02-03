Энтони Эдвардс: «Меня никогда не выбирали на Матч всех звезд»

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что был готов к тому, что его не возьмут на всех звезд-2023.

«Так было всегда. Меня никогда не выбирали на Матч всех звезд. Меня не хотели выбирать под 1-м номером драфта, верно? Так что я уже привык. Я просто люблю баскетбол», – сказал Эдвардс.

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