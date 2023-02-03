Энтони Эдвардс: «Меня никогда не выбирали на Матч всех звезд»

Теги Миннесота НБА Матч всех звезд НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что был готов к тому, что его не возьмут на Матч всех звезд-2023.

«Так было всегда. Меня никогда не выбирали на Матч всех звезд. Меня не хотели выбирать под 1-м номером драфта, верно? Так что я уже привык. Я просто люблю баскетбол», – сказал Эдвардс.

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8 комментариев

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Cubs-V
Ответ Dmitry Singular
Извини, что пристаю, а какое отношение Харден, Халибертон и Гарланд имеют к ветке с Эдвардсом? Ну и как человек, который посмотрел( как и ты я думаю) много игр Кливленда, я все таки считаю, что ты предвзят и даже очень. Дариус в лучшем случае остался на прошлогоднем уровне, если не сделал шаг назад. Разыгрывающий, который не двигает нападение, мне не понятен.
Опустим первый абзац. Это имеет отношение к МВЗ.
Нападение Кавс 11 в НБА. Индианы 21.
Если к этому Дариус не причастен, то тогда не знаю, кто это делает.
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Dmitry Singular
Ответ Cubs-V
Может я предвзят. Но для меня лучший разыгрывающий в НБА это Харден. Второй после него это Гарленд. Почему Дариус... У него рядом есть звездный боллхендлер в старте и еще два с лавки, с которыми он играет. Лаверт и Рубио. Он делает 22+8 при этом, его команда 5, а не 11. Речь про Индиану.
Извини, что пристаю, а какое отношение Харден, Халибертон и Гарланд имеют к ветке с Эдвардсом?

Ну и как человек, который посмотрел( как и ты я думаю) много игр Кливленда, я все таки считаю, что ты предвзят и даже очень. Дариус в лучшем случае остался на прошлогоднем уровне, если не сделал шаг назад.
Разыгрывающий, который не двигает нападение, мне не понятен.
+3
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+3
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Cubs-V
Может я предвзят. Но для меня лучший разыгрывающий в НБА это Харден. Второй после него это Гарленд.
Почему Дариус... У него рядом есть звездный боллхендлер в старте и еще два с лавки, с которыми он играет. Лаверт и Рубио.
Он делает 22+8 при этом, его команда 5, а не 11. Речь про Индиану.
+2
-1
+1
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Фёдор Молчанов
Морэнт, Шай, Лиллард. Вместо кого?
+1
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+1
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Sonder
Ответ 6LACK
Ага, начнёт зачем-то читерить стату в последнем месяце регулярки
проверяй мвп бороденский 20 бросков за игру брать будет
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6LACK
Ответ Sonder
так и будет. бедняки зачем-то триггернули хардена, который по привычке уже отъел бы пузо и уехал во втором раунде. получите распишитесь - борода 27+10+10 в марте бить будет
Ага, начнёт зачем-то читерить стату в последнем месяце регулярки
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Sonder
Ответ Epicman
Началось нытьё. Доказывайте всё в игре. Уничтожайте конкурентов в очной встрече.
так и будет. бедняки зачем-то триггернули хардена, который по привычке уже отъел бы пузо и уехал во втором раунде. получите распишитесь - борода 27+10+10 в марте бить будет
+1
-1
0
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Epicman
Началось нытьё. Доказывайте всё в игре. Уничтожайте конкурентов в очной встрече.
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-4
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