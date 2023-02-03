Акилле Полонара: «У «Милана» еще есть шанс выйти в плей-офф Евролиги»

Форвард « » возразил главному тренеру «Милана» , который две недели назад заявил, что его команде уже не спасти этот сезон .

«Расстояние между командами в турнирной таблице очень маленькое. На мой взгляд, у « » еще есть шанс выйти в плей-офф. Не думаю, что можно смело говорить, что сезон окончен. Понятно, что у них нет права на ошибки, потому что у них меньше побед, и каждый матч для них как финал.

Но я все равно думаю, что шанс есть, и еще ничего не решено. Конечно, у «Милана» дела обстоят хуже, чем у «Виртуса». Но если они выйдут на площадку с таким же настроем, как в прошлом сезоне, то смогут соперничать с кем угодно», — заявил итальянец.

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