Акилле Полонара: «У «Милана» еще есть шанс выйти в плей-офф Евролиги»

Теги Жальгирис Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague EA7 Эмпорио Армани Милан Акилле Полонара Баскетбол

Форвард «Жальгириса» Акилле Полонара возразил главному тренеру «Милана» Этторе Мессине, который две недели назад заявил, что его команде уже не спасти этот сезон Евролиги.

«Расстояние между командами в турнирной таблице очень маленькое. На мой взгляд, у «Милана» еще есть шанс выйти в плей-офф. Не думаю, что можно смело говорить, что сезон окончен. Понятно, что у них нет права на ошибки, потому что у них меньше побед, и каждый матч для них как финал.

Но я все равно думаю, что шанс есть, и еще ничего не решено. Конечно, у «Милана» дела обстоят хуже, чем у «Виртуса». Но если они выйдут на площадку с таким же настроем, как в прошлом сезоне, то смогут соперничать с кем угодно», — заявил итальянец.

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