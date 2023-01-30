Чемпионат Италии. «Милан» оказался сильнее «Тренто», «Виртус» одолел «Верону»

В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.

«Милан» дома оказался сильнее «Тренто», « » одолел «Верону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 13-4, Виртус – 13-4, Дертона – 12-5, – 10-7, – 10-7, Тренто – 9-8, – 8-9, – 8-9, – 8-9, Триест – 8-9, Брешия – 7-10, Скафати – 7-10, Верона – 6-11, Наполи – 6-11, Тревизо – 6-11, Реджо-Эмилия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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