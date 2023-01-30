Чемпионат Италии. «Милан» оказался сильнее «Тренто», «Виртус» одолел «Верону»
В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.
«Милан» дома оказался сильнее «Тренто», «Виртус» одолел «Верону».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 18.15, «Медиоланум Форум»
- EA7 Эмпорио Армани Милан
- Тонут (14), Луваву-Кабарро (14 + 7 подборов), Дэвис (11 + 8 подборов), Холл (7), Риччи (0) – старт; Бэрон (12), Митру-Лонг (10), Билига (6), Томас (4), Датоме (0).
- Дата проведения
- 29 января, 19.30, «PalaVerde»
- Тревизо
- Ироэгбу (15 + 6 передач), Бэнкс (13), Эллис (10), Янтунен (6 + 12 подборов), Jurkatamm (3) – старт; Сорокас (23), Дзанелли (5), Фаджан (2), Энверниззи (2).
- Дата проведения
- 29 января, 20.00, «Allianz Dome»
- Триест
- Бартли (22 + 7 передач), Дэвис (16), Спенсер (16 + 12 подборов), Деанджели (5), Левер (0) – старт; Руцциер (11), Гэйнс (8), Bossi (5), Вильдера (2), Кампогранде (0), Pacher (0).
- Дата проведения
- 29 января, 20.30, «PalaPentassuglia»
- Бриндизи
- Рид (20), Перкинс (18), Лэмб (8), Масколо (4), Бернелл (2 + 8 подборов) – старт; Байе (13), Боумэн (12), Харрисон (4), Медзанотте (0).
- Реджо-Эмилия
- Хопкинс (14 + 8 подборов), Руверс (13), Олисевичюс (13 + 9 подборов + 6 потерь), Anim (10), Чинчарини (8 + 11 передач) – старт; Страутиньш (8), Бурджанадзе (6), Диуф (2), Cipolla (0), Сенглин (0).
- Дата проведения
- 29 января, 21.00, «Virtus Arena»
- Виртус
- Мэннион (12), Кординье (10), Шенгелия (10), Уимс (2), Бако (2) – старт; Мики (18 + 7 подборов), Белинелли (15), Пайола (8), Хэкетт (8), Камара (2), Абасс (0).
- Дата проведения
- 29 января, 22.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Динамо Сассари
- Доу (22), Джонс (19), Бенджюс (14), Крушлин (12), Стивенс (8) – старт; Кесса (15), Джентиле (11), Трейер (5), Диоп (4), Raspino (0).
- Виктория Либертас
- Читэм (15), Харалабопулос (8), Кравич (6), Abdur-Rahkman (4 + 5 потерь), Моретти (4 + 6 передач) – старт; Тоте (17), Висконти (10), Гудмундссон (6), Тамбоне (4), Stazzonelli (0).
Положение команд: Милан – 13-4, Виртус – 13-4, Дертона – 12-5, Виктория Либертас – 10-7, Варезе – 10-7, Тренто – 9-8, Венеция – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Бриндизи – 8-9, Триест – 8-9, Брешия – 7-10, Скафати – 7-10, Верона – 6-11, Наполи – 6-11, Тревизо – 6-11, Реджо-Эмилия – 5-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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