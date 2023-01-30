Чемпионат Италии. «Милан» оказался сильнее «Тренто», «Виртус» одолел «Верону»

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Виктория Либертас Наполи Реджо-Эмилия Бриндизи Динамо Сассари Тренто Тревизо Триест Дертона Верона Баскетбол

В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.

«Милан» дома оказался сильнее «Тренто», «Виртус» одолел «Верону».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

EA7 Эмпорио Армани Милан – Тренто 78:65 (28:15, 15:22, 13:17, 22:11)
Дата проведения
29 января, 18.15, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
EA7 Эмпорио Армани Милан
Тонут (14), Луваву-Кабарро (14 + 7 подборов), Дэвис (11 + 8 подборов), Холл (7), Риччи (0) – старт; Бэрон (12), Митру-Лонг (10), Билига (6), Томас (4), Датоме (0).
Тренто
Эткинс (18 + 7 подборов), Спаньоло (14), Флаккадори (8), Гражулис (4 + 7 подборов), Локетт (2) – старт; Форрай (10 + 5 потерь), Конти (7), Ладурнер (2), Удом (0).

Тревизо – Дертона 79:87 (22:25, 17:18, 17:28, 23:16)
Дата проведения
29 января, 19.30, «PalaVerde»
Онлайн матча
Тревизо
Ироэгбу (15 + 6 передач), Бэнкс (13), Эллис (10), Янтунен (6 + 12 подборов), Jurkatamm (3) – старт; Сорокас (23), Дзанелли (5), Фаджан (2), Энверниззи (2).
Дертона
Кристон (25), Дом (18 + 11 подборов), Макьюра (12), Харпер (10), Кэйн (5 + 10 подборов) – старт; Фильой (7), Радошевич (5), Северини (3), Канди (2), Тавернелли (0).

Триест – Наполи 85:68 (18:19, 24:15, 23:20, 20:14)
Дата проведения
29 января, 20.00, «Allianz Dome»
Онлайн матча
Триест
Бартли (22 + 7 передач), Дэвис (16), Спенсер (16 + 12 подборов), Деанджели (5), Левер (0) – старт; Руцциер (11), Гэйнс (8), Bossi (5), Вильдера (2), Кампогранде (0), Pacher (0).
Наполи
Мишино (16), Уильямс (7 + 9 подборов), Янг (4), Деллосто (3), Дэвис (0) – старт; Стюарт (10), Дзерини (10), Дзанотти (9), Howard (5 + 7 передач), Ульетти (4).

Бриндизи – Реджо-Эмилия 81:74 (13:15, 24:22, 13:23, 31:14)
Дата проведения
29 января, 20.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча
Бриндизи
Рид (20), Перкинс (18), Лэмб (8), Масколо (4), Бернелл (2 + 8 подборов) – старт; Байе (13), Боумэн (12), Харрисон (4), Медзанотте (0).
Реджо-Эмилия
Хопкинс (14 + 8 подборов), Руверс (13), Олисевичюс (13 + 9 подборов + 6 потерь), Anim (10), Чинчарини (8 + 11 передач) – старт; Страутиньш (8), Бурджанадзе (6), Диуф (2), Cipolla (0), Сенглин (0).

Виртус – Верона 87:82 (24:17, 25:25, 19:20, 19:20)
Дата проведения
29 января, 21.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча
Виртус
Мэннион (12), Кординье (10), Шенгелия (10), Уимс (2), Бако (2) – старт; Мики (18 + 7 подборов), Белинелли (15), Пайола (8), Хэкетт (8), Камара (2), Абасс (0).
Верона
Cappelletti (13 + 7 передач), Смит (12 + 7 подборов), Сэндерс (6), Johnson (4), Андерсон (0) – старт; Бортолани (23), Холмэн (13), Udom (6), Казарин (3 + 8 передач), Rosselli (2).

Динамо Сассари – Виктория Либертас 110:74 (29:21, 32:15, 28:19, 21:19)
Дата проведения
29 января, 22.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча
Динамо Сассари
Доу (22), Джонс (19), Бенджюс (14), Крушлин (12), Стивенс (8) – старт; Кесса (15), Джентиле (11), Трейер (5), Диоп (4), Raspino (0).
Виктория Либертас
Читэм (15), Харалабопулос (8), Кравич (6), Abdur-Rahkman (4 + 5 потерь), Моретти (4 + 6 передач) – старт; Тоте (17), Висконти (10), Гудмундссон (6), Тамбоне (4), Stazzonelli (0).

Положение команд: Милан – 13-4, Виртус – 13-4, Дертона – 12-5, Виктория Либертас – 10-7, Варезе – 10-7, Тренто – 9-8, Венеция – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Бриндизи – 8-9, Триест – 8-9, Брешия – 7-10, Скафати – 7-10, Верона – 6-11, Наполи – 6-11, Тревизо – 6-11, Реджо-Эмилия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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