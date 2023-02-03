«Финикс» не собирается обменивать Криса Пола

«Финикс» не рассматривает возможность обмена опытного разыгрывающего (37 лет, 183 см), сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

В нынешнем регулярном чемпионате Пол набирает 14,1 очка, 8,5 передачи, 4,3 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.

В 2021 году Пол подписал с «Санз» новый четырехлетний контракт на 120 миллионов долларов, но только первые два сезона были полностью гарантированы. В его контракте на следующие два сезона гарантированы только 15,8 из 60,8 миллиона долларов.

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