«Финикс» не собирается обменивать Криса Пола

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

«Финикс» не рассматривает возможность обмена опытного разыгрывающего Криса Пола (37 лет, 183 см), сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

В нынешнем регулярном чемпионате Пол набирает 14,1 очка, 8,5 передачи, 4,3 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.

В 2021 году Пол подписал с «Санз» новый четырехлетний контракт на 120 миллионов долларов, но только первые два сезона были полностью гарантированы. В его контракте на следующие два сезона гарантированы только 15,8 из 60,8 миллиона долларов.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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2 комментария

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AEZAKMI228
Ответ Sergio19882007
на Расти его и Санс претенденты на титул
факт
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio19882007
на Расти его и Санс претенденты на титул
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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