«Санз» планируют летом расстаться с Крисом Полом (Bleacher Report)

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

«Финикс» планирует совершить большие изменения в составе предстоящим летом, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

Отмечается, что «Санз» видят регресс Криса Пола и готовы расстаться с 37-летним баскетболистом после окончания сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате Пол набирает 14,5 очка, 8,7 передачи, 4,4 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч. В его контракте на следующие два сезона гарантированы только 15,8 из 60,8 миллиона долларов.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

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4 комментария

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Алексей Водонос
Как они удачно подписали: всего 15,8 из - ого! - аж 61-го гарантированы. Если бы гарантирован был весь 61 миллион, это был бы однозначный якорь.
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Антон Антнов
А чо летом? Давай щас на Вестбрука!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стас Соболев
К другу в ЛА?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
🤔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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