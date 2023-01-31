«Санз» планируют летом расстаться с Крисом Полом (Bleacher Report)

« » планирует совершить большие изменения в составе предстоящим летом, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

Отмечается, что «Санз» видят регресс и готовы расстаться с 37-летним баскетболистом после окончания сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате Пол набирает 14,5 очка, 8,7 передачи, 4,4 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч. В его контракте на следующие два сезона гарантированы только 15,8 из 60,8 миллиона долларов.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам