Энтони Дэвис: «Лейкерс» хотят избежать участия в плей-ин»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда в оставшейся части регулярного чемпионата намерена бороться за попадание в Топ-6 от Западной конференции.
«Лейкерс» хотят избежать участия в турнире плей-ин. Мы хотим сразу застолбить за собой место в плей-офф», – заявил Дэвис.
«Лейкерс» на данный момент идут 12-ми на Западе с результатом 25-28. На 6-й строчке «Миннесота» – 28-26.
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Нужно дать ей настояться немного... 😏
Впрочем, можете его избежать и по-другому: оставшись на 11-13 месте. Отдых пораньше, время с семьей.