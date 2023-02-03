Звездный форвард « » заявил, что команда в оставшейся части регулярного чемпионата намерена бороться за попадание в Топ-6 от Западной конференции.

«Лейкерс» хотят избежать участия в турнире плей-ин. Мы хотим сразу застолбить за собой место в плей-офф», – заявил Дэвис.

«Лейкерс» на данный момент идут 12-ми на Западе с результатом 25-28. На 6-й строчке « » – 28-26.

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