Энтони Дэвис: «Лейкерс» хотят избежать участия в плей-ин»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Энтони Дэвис НБА плей-ин Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что команда в оставшейся части регулярного чемпионата намерена бороться за попадание в Топ-6 от Западной конференции.

«Лейкерс» хотят избежать участия в турнире плей-ин. Мы хотим сразу застолбить за собой место в плей-офф», – заявил Дэвис.

«Лейкерс» на данный момент идут 12-ми на Западе с результатом 25-28. На 6-й строчке «Миннесота» – 28-26.

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14 комментариев

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Korban Cobain
вы опять выпускаете Вестбрука в концовках..его вообще никто не держит)...Хачимуру никто не заигрывает..зачем взяли?)Леброн требует мяч...Дэвис нет...Вестбрук не вижу открытых - кидаю в лицо три))
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Vals
Перспективная ветка.

Нужно дать ей настояться немного... 😏
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Daishi
Ответ Добрейший Вечерочек
На западе всё очень плотно. Между 4 и 13 местом 3-4 победы, это одна неделя игр. Если Дэвис будет чаще на паркете появляться, то даже преимущество своей площадки могут добыть. Хотя пару недель назад сам их почти списал.. )
Очень неосмотрительно с вашей стороны.. Лейкерс такая команда, что через пару недель вы их опять списывать будете.))
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Drinkinss
ну так они и избегут))) но есть нюанс...
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Витька Литва
не совсем понял: избежать плей-ин – это повторить прошлогодний результат?
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Добрейший Вечерочек
Ответ Иван Андриенко
Пока у Лейкерс это вполне себе получается, избежать плэй-ин)) но есть нюанс
На западе всё очень плотно. Между 4 и 13 местом 3-4 победы, это одна неделя игр. Если Дэвис будет чаще на паркете появляться, то даже преимущество своей площадки могут добыть. Хотя пару недель назад сам их почти списал.. )
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ren7087
В принципе могут пролезть на 6 место, но Уэстбрук и Хэм сделают все возможное, чтоб этого не случилось. Первый сегодня феерично попал 2 броска из 16 и всего 4 раза потерял мяч…второй решил заканчивать матч пятеркой с Дэвисом, Леброном и тремя профессиональными баскетболистами ростом 191,185 и 185см…то ли еще будет…
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Daishi
"Хотеть ты будешь в туалете...". Так бы виртуозно парировал старшина моей роты данные хотелки. Грубый солдатский юмор, но к месту.))
+1
-3
-2
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Nightyork97
Это реально, по сути они камбекнули мертвый сезон после старта 2-10. Тут все может быть, даже далекий заход в ПО.
+14
-2
+12
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Иван Андриенко
Пока у Лейкерс это вполне себе получается, избежать плэй-ин)) но есть нюанс
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+21
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armageddon123456
Да для начала надо в эту зону залезть, а потом уже за ПО думать. А то эти треклятые -3 по сезону никак не перелезете, тупо на 50% баланс даже не получается выйти
+1
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+1
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morozovvasya
Мем про беззубого испанца, который смеётся без остановки, был бы в тему;)
+1
-2
-1
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Максим Коршунов
12-е место, которое у них сейчас, это и не плей-ин. В целом, все верно, избегают
+6
-8
-2
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vzi
Ребята, вам бы сначала залезть в плей-ин.

Впрочем, можете его избежать и по-другому: оставшись на 11-13 месте. Отдых пораньше, время с семьей.
0
-7
-7
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