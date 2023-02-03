Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» – «Нантер», «Роанн» встретится с «Нанси»
В пятницу, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся три матча.
«Гравлин-Дюнкерк» примет «Нантер», «Роанн» встретится с «Нанси».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.00, «Halle André-Vacheresse»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.00, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.00, «Sportica»
Положение команд: Монако – 16-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Бурк – 10-9, Виллербан – 10-9, Роанн – 10-9, Лимож – 10-9, Страсбур – 10-9, Париж – 8-11, Гравлин-Дюнкерк – 8-11, Нантер – 7-12, Нанси – 7-12, Ле-Портель – 7-12, По-Ортез – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?
«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
Комментарии