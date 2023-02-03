Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» – «Нантер», «Роанн» встретится с «Нанси»

В пятницу, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся три матча.

«Гравлин-Дюнкерк» примет « », «Роанн» встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 16-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-6, Дижон – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Бурк – 10-9, Виллербан – 10-9, – 10-9, Лимож – 10-9, – 10-9, Париж – 8-11, Гравлин-Дюнкерк – 8-11, Нантер – 7-12, Нанси – 7-12, Ле-Портель – 7-12, По-Ортез – 6-13, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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