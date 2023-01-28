Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Нанси» – «Шоле» и другие матчи

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В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.

«Дижон» примет «Париж», «Нанси» дома сыграет с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Ле-Портель
Дата проведения
28 января, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Нанси – Шоле
Дата проведения
28 января, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Лимож – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
28 января, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Ле-Ман – По-Ортез
Дата проведения
28 января, 22.00, «Antarès»
Онлайн матча

Дижон – Париж
Дата проведения
28 января, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 15-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-5, Дижон – 12-6, Бурк – 10-8, Ле-Ман – 10-8, Виллербан – 10-8, Роанн – 10-9, Лимож – 9-9, Страсбур – 9-9, Париж – 8-10, Гравлин-Дюнкерк – 8-10, Нантер – 7-11, Нанси – 6-12, Ле-Портель – 6-12, По-Ортез – 6-12, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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