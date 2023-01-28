Чемпионат Франции. «Дижон» примет «Париж», «Нанси» – «Шоле» и другие матчи

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.

« » примет « », «Нанси» дома сыграет с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Ле-Портель Дата проведения 28 января, 22.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Нанси – Шоле Дата проведения 28 января, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Лимож – Гравлин-Дюнкерк Дата проведения 28 января, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Дижон – Париж Дата проведения 28 января, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 15-3, Метрополитан – 14-5, Шоле – 13-5, Дижон – 12-6, Бурк – 10-8, – 10-8, Виллербан – 10-8, Роанн – 10-9, – 9-9, Страсбур – 9-9, Париж – 8-10, Гравлин-Дюнкерк – 8-10, – 7-11, Нанси – 6-12, Ле-Портель – 6-12, По-Ортез – 6-12, Блуа – 6-13, Фос Прованс – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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