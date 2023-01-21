Чемпионат Франции. «Нантер» – «Дижон», «Страсбур» против «Ле-Мана» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман По-Ортез Страсбур чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Дижон Шоле Роанн Нантер Бурк Блуа Баскетбол

В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.

«Нантер» сыграет с «Дижоном», «Страсбур» примет «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Гравлин-Дюнкерк – Бурк
Дата проведения
21 января, 22.00, «Sportica»
Онлайн матча

Шоле – Блуа
Дата проведения
21 января, 22.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

По-Ортез – Роанн
Дата проведения
21 января, 22.00, «Palais des Sports»
Онлайн матча

Страсбур – Ле-Ман
Дата проведения
21 января, 22.00, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Нантер – Дижон
Дата проведения
21 января, 22.00
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 14-3, Метрополитан – 14-4, Шоле – 12-5, Дижон – 11-6, Бурк – 10-7, Ле-Ман – 10-7, Виллербан – 9-8, Лимож – 9-9, Страсбур – 8-9, Роанн – 8-9, Париж – 8-9, Нантер – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 7-10, Блуа – 6-10, По-Ортез – 6-11, Нанси – 6-11, Ле-Портель – 6-12, Фос Прованс – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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