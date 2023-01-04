Яннис Адетокумбо установил рекорд карьеры – 55 очков. «Бакс» обыграли «Уизардс».

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 55 очков в победной встрече с «Вашингтоном» (123:113).

Яннис реализовал 20 из 33 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 15 из 16 с линии штрафных, а также сделал 10 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 5 потерь за 36:34 игрового времени.

Лидер «Бакс» вернулся в строй, пропустив воскресный матч с «Вашингтоном» (95:118) из-за болей в левой колене.

Предыдущим рекордом в карьере Адетокумбо были 52 очка, набранные в матче против «Филадельфии» 17 марта 2019 года.

Адетокумбо впервые в карьере набрал не менее 40 очков в трех матчах подряд. Ранее в истории «Бакс» это удавалось только двум игрокам – Флинну Робинсону (февраль 1969-го) и Кариму Абдул-Джаббару (февраль 1972-го).

Кроме того, Яннис стал четвертым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков, делал 10+ подборов и 5+ передач в трех матчах подряд. Ранее добиться таких показателей удалось только Элджину Бэйлору (1961, 1963), Уилту Чемберлену (1963) и Расселлу Уэстбруку (2016).

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