Кавай Ленард сыграл против «Бакс» в новой модели именных кроссовок

Теги Клипперс НБА фото кроссовки Кавай Ленард New Balance Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард сыграл против «Милуоки» (105:106) в новой модели именных кроссовок.

Ленард представляет компанию New Balance, его новая обувь получила название «KAWHI III».

Ленард в четверг смазал бросок на победу при «-1». На его счету 17 очков, 11 подборов и 5 передач при 7 из 26 с игры.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

В НБА вернулись штрафные одной рукой (+33% к точности). Почему эту хитрость используют настолько редко?

Фото: New Balance

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