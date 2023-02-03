Кавай Ленард сыграл против «Бакс» в новой модели именных кроссовок
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард сыграл против «Милуоки» (105:106) в новой модели именных кроссовок.
Ленард представляет компанию New Balance, его новая обувь получила название «KAWHI III».
Ленард в четверг смазал бросок на победу при «-1». На его счету 17 очков, 11 подборов и 5 передач при 7 из 26 с игры.
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
В НБА вернулись штрафные одной рукой (+33% к точности). Почему эту хитрость используют настолько редко?
Фото: New Balance
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