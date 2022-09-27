Кавай Ленард: «Я действительно сильно раскачался в последнее время. Даже не знаю, как это скажется на игре»

Форвард «Клипперс» согласился с общим мнением, что за время отсутствия на площадке его тело сильно изменилось.

Ленард выбыл с разрывом крестообразной связки 14 месяцев назад, сейчас он полностью готов к тренировочному лагерю.

«Я действительно сильно раскачался в последнее время, стал сильнее. Пропустил сколько там – 14-15 месяцев. Довольно большой срок без баскетбола. На протяжении всего этого времени я поднимал тяжести. Я точно стал намного сильнее.

Увидим другого Кавая в новом сезоне? Даже не знаю. На тренировках и в тренажерном зале чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что подсознательно мне не хочется толкаться этой ногой. Но я чувствую себя хорошо. Посмотрим, что будет в сезоне... И да, я не знаю, как мое новое телосложение скажется на игре», – заявил Ленард.

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