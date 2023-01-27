«Буллс» готовы обменять Алекса Карузо на два пика 1-го раунда
«Чикаго» готов обменять атакующего защитника Алекса Карузо (28 лет, 193 см) на два драфт-пика первого раунда, сообщает инсайдер Джейк Фишер.
Ранее сообщалось, что «Буллс» не планируют выставлять Карузо на рынок обменов.
Контракт Карузо рассчитан до конца сезона-2024/25. В 2021 году защитник подписал 4-летний контракт на 36,9 млн долларов.
В нынешнем сезоне Карузо набирает 5,5 очка, 3,0 подбора, 3,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.
Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты
И даже хорошо продолжается.
Разве что для глубины скамейки. Но тогда уж лучше Беверли. Он дешевле (чисто теоретически, как и будучи подписанным в следующем сезоне) и на позиции первого большего буста даст, чем Карузо на двойке.
но тут то совсем всё плохо, 5+3, скамеечник и явно не будет стартером в новой команде
Давай, Лаверта на 3 первых пика обменяем. Если уж тут до полного бреда дошло...
Что за аномальная хрень???
Кажется, в прошлые дедлайны не было таких неадекватных ценников. Без разницы это реальные хотелки Буллс или преувеличенные журналистами - раньше такую чушь даже печатать было бы стыдно (2 пика первого раунда за 28-летнего игрока со статой 5+3+3).
И прислушивается к фанатам
При всем уважении к Карузо, он стоит 3 пика 1-го раунда