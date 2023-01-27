«Буллс» готовы обменять Алекса Карузо на два пика 1-го раунда

Теги возможные переходы Чикаго НБА Алекс Карузо Баскетбол

«Чикаго» готов обменять атакующего защитника Алекса Карузо (28 лет, 193 см) на два драфт-пика первого раунда, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Ранее сообщалось, что «Буллс» не планируют выставлять Карузо на рынок обменов.

Контракт Карузо рассчитан до конца сезона-2024/25. В 2021 году защитник подписал 4-летний контракт на 36,9  млн долларов.

В нынешнем сезоне Карузо набирает 5,5 очка, 3,0 подбора, 3,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты

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28 комментариев

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noke
Ответ Андрей 13
Зачем они меняют его, при удачной перестройке он может показать хорошую игру в обновленной команде.
Чтобы удачно перестроиться - нужны пики. Со своими у Буллс не слишком хорошо. Не полный провал - но так себе. Да и драфтовать не получается в последнее время. Так что пиков нужно много.
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Дмитрий Сологубов
Ответ ...Quo Vadis...
Ничем это пока не окончилось. И даже хорошо продолжается.
Ну, посмотрим.Идут неплохо.Уже 11-е.
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PredatorMax
Ответ mephist13
С момента обмена Гобера прошло полгода, а круги по воде до сих пор идут. Кажется, в прошлые дедлайны не было таких неадекватных ценников. Без разницы это реальные хотелки Буллс или преувеличенные журналистами - раньше такую чушь даже печатать было бы стыдно (2 пика первого раунда за 28-летнего игрока со статой 5+3+3).
Игру Карузо статистической линией оценивают только те, кто баскетбол смотрит по хайлайтам.
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PredatorMax
Ответ gudi_goodies
2 драфт пика второго раунда будет норм
Смешно. Карузо штучный товар в Лиге, плюс на очень приятном контракте.
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mksmv
Фишер пишет очень много всякой хрени, давно заметил
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...Quo Vadis...
Ответ Дмитрий Сологубов
А ведь состав Чикаго казался более чем боевым.Но всё окончилось распродажей...
Ничем это пока не окончилось.

И даже хорошо продолжается.
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...Quo Vadis...
Ответ Nuwanda
именно. Карузо == Вембаньяма + Хендерсон
Наконец-то объективность. )
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...Quo Vadis...
Ответ 9-20-34-5-43
В Денвер бы его было бы самое оно
В Денвере КСП не хуже, а может, быть, объективно, и лучше. Во втором юните - скореры.

Разве что для глубины скамейки. Но тогда уж лучше Беверли. Он дешевле (чисто теоретически, как и будучи подписанным в следующем сезоне) и на позиции первого большего буста даст, чем Карузо на двойке.
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...Quo Vadis...
Видимо, за гайки они бороться не нацелены (или нужны пики обменять Вучевича на что то более ценное).
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Nuwanda
Ответ Mr.BadGuy
Они наверно имели ввиду два первых пика первого раунда?
именно. Карузо == Вембаньяма + Хендерсон
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Lokomotiv__1992
После обмена Гобера .. что за цены на некоторых игроков ? 2 пика второго раунда? Возможно тут опечатка. За звёзд некоторых столько не дают .. за Богдановича просят один пик
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mephist13
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
За Мозгова отдали 2 пика первого раунда у него тоже 1,5 года по контракту оставалось по 4,5 за сезон (округляя), у Карузо 2,5 по 9,5. Оба полезные ролевики которые нужны для похода в гайка. Цена такая же как и 7 лет назад.
8 лет назад, со статой 8+8, был стартером в Денвере и продолжил им быть в Кливленде, конечно тоже переплатой выглядит (обычно такие персонажи за один пик в третьем десятке ближайшего драфта переходят)

но тут то совсем всё плохо, 5+3, скамеечник и явно не будет стартером в новой команде
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Cubs-V
Крис Федор.
Давай, Лаверта на 3 первых пика обменяем. Если уж тут до полного бреда дошло...
Что за аномальная хрень???
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Правая нога Дрэймонда Грина
Ответ mephist13
С момента обмена Гобера прошло полгода, а круги по воде до сих пор идут. Кажется, в прошлые дедлайны не было таких неадекватных ценников. Без разницы это реальные хотелки Буллс или преувеличенные журналистами - раньше такую чушь даже печатать было бы стыдно (2 пика первого раунда за 28-летнего игрока со статой 5+3+3).
За Мозгова отдали 2 пика первого раунда у него тоже 1,5 года по контракту оставалось по 4,5 за сезон (округляя), у Карузо 2,5 по 9,5. Оба полезные ролевики которые нужны для похода в гайка. Цена такая же как и 7 лет назад.
0
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-2
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9-20-34-5-43
В Денвер бы его было бы самое оно
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0
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mephist13
С момента обмена Гобера прошло полгода, а круги по воде до сих пор идут.
Кажется, в прошлые дедлайны не было таких неадекватных ценников. Без разницы это реальные хотелки Буллс или преувеличенные журналистами - раньше такую чушь даже печатать было бы стыдно (2 пика первого раунда за 28-летнего игрока со статой 5+3+3).
+7
-2
+5
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Mr.BadGuy
Они наверно имели ввиду два первых пика первого раунда?
+27
0
+27
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Tolball
Хосподи,что за хотелки последнее время у многих пошли? ..или это фейки безумные спецом разгоняются..
+3
0
+3
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Андрей 13
Зачем они меняют его, при удачной перестройке он может показать хорошую игру в обновленной команде.
+4
0
+4
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Tim Timson
Думаю что один пик там точно за слово атакующий просят))
+2
0
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Дмитрий Сологубов
Ответ Kikir
Ну Лавин лыжи навострил, Вуча могут обменять, Демар не тот человек вокруг которого можно строить чемпионскую команду. Видимо там уходят в глубокую перестройку.
А ведь состав Чикаго казался более чем боевым.Но всё окончилось распродажей...
+5
0
+5
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gudi_goodies
2 драфт пика второго раунда будет норм
+15
-2
+13
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Дмитрий Сологубов
Хотеть не вредно.
+5
-1
+4
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ The_Enot
Кто что думает по поводу этого, правда или утка? Зачем им обменивать вроде Карузо норм, в той же защите помогает.
Утка притом очень дикая
+1
0
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Dienamiks
Офис “Bulls” явно читает спортс
И прислушивается к фанатам
При всем уважении к Карузо, он стоит 3 пика 1-го раунда
+1
-3
-2
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