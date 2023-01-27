«Буллс» готовы обменять Алекса Карузо на два пика 1-го раунда

« » готов обменять атакующего защитника (28 лет, 193 см) на два драфт-пика первого раунда, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Ранее сообщалось, что «Буллс» не планируют выставлять Карузо на рынок обменов.

Контракт Карузо рассчитан до конца сезона-2024/25. В 2021 году защитник подписал 4-летний контракт на 36,9 млн долларов.

В нынешнем сезоне Карузо набирает 5,5 очка, 3,0 подбора, 3,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА не менялся с основания клуба. Автор получил за него лишь халявные билеты