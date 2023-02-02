Крис Хортон: «В УНИКС знают, как развернуть ход игры в свою пользу»
Форвард «Локомотива-Кубань» Крис Хортон поделился ожиданиями от матча против «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ.
«У УНИКСа в составе опасны все – притом как индивидуальной игрой, так и командными взаимодействиями. 21 победу при всего 2 поражениях за сезон просто так не добудешь. Даже если игроки УНИКСа неудачно начинают, они знают, как в итоге развернуть ход игры в свою пользу – это мы увидели в концовке матча против «НН». Я с нетерпением жду встречи с казанцами. Интересно будет посмотреть, что мы сможем им противопоставить на данном этапе турнира», – заявил Хортон.
В понедельник УНИКС дома обыграл «Нижний Новгород» (86:85), совершив мощный рывок в четвертой четверти.
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