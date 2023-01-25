«Уизардс» могут выкупить контракт Уилла Бартона, «Нетс» и «Бакс» интересуются игроком
Атакующий защитник «Вашингтона» Уилл Бартон может покинуть команду в результате выкупа контракта, сообщает обозреватель The Ringer Крис Вернон.
Отмечается, что при таком развитии событий 32-летнего игрока попытаются подписать «Бруклин» и «Милуоки».
В нынешнем сезоне Бартон набирает 7,5 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч. Он имеет истекающий контракт на 14,4 миллиона долларов.
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