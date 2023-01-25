«Уизардс» могут выкупить контракт Уилла Бартона, «Нетс» и «Бакс» интересуются игроком

Теги возможные переходы Милуоки Бруклин НБА Вашингтон Уилл Бартон Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Уилл Бартон может покинуть команду в результате выкупа контракта, сообщает обозреватель The Ringer Крис Вернон.

Отмечается, что при таком развитии событий 32-летнего игрока попытаются подписать «Бруклин» и «Милуоки».

В нынешнем сезоне Бартон набирает 7,5 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч. Он имеет истекающий контракт на 14,4 миллиона долларов.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

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3 комментария

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ты не прав
Странно, что Лейкерс его на Беверли не пытаются выменять
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Fronda
Если случится, то будет довольно странным решением. Бартона с пиком можно обменять на условного Бамбу в Орландо и закрыть проблему с центровыми. Это только один из вариантов. Просто обычно выкупают контракты клубы, которым не нужен результат. Те же Мэджик как раз это и сделают. В обмене флоридцев будет интересовать пик. А ведь есть еще другие желающие перестроиться, торгующие хорошими ветеранами и ролевиками по сносным ценам. Пик первого или 3 пика второго (на днях раздобытые в Лос-Анджелесе) плюс истекающий контракт - довольно хороший материал для усиления в дедлайн. Другое дело, источник слуха Крис Вернон из Рингер. Он не инсайдер от слова совсем. А просто любитель писать на спортивные темы. Скорее всего, Бартон с теми самыми пиками второго раунда от Лейкерс поедет в обмен на качественного ролевика. В это верится всё же больше, чем в выкуп контракта, который ничего для усиления, как и для ослабления, не даст.
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Алексааандр
Такой контракт он уже не получит, но за минималку вполне неплохой игрок. Хотя странно, могли попробовать его обменять,хотя бы на ещё пик которого раунда
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