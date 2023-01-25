«Уизардс» могут выкупить контракт Уилла Бартона, «Нетс» и «Бакс» интересуются игроком

Атакующий защитник « » может покинуть команду в результате выкупа контракта, сообщает обозреватель The Ringer Крис Вернон.

Отмечается, что при таком развитии событий 32-летнего игрока попытаются подписать « » и « ».

В нынешнем сезоне Бартон набирает 7,5 очка, 2,7 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч. Он имеет истекающий контракт на 14,4 миллиона долларов.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн