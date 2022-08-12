Уилл Бартон – об обмене из «Наггетс» в «Уизардс»: «Был немного в шоке»

Свингмен «Уизардс» рассказал о том, как воспринял недавний обмен в команду из «Наггетс».

«Был немного в шоке, но не сказать, чтобы в полном шоке.

Понятно, что это меня ошарашило, я провел в команде восемь лет, мы так много сделали вместе. Так что да, когда так много времени проводишь в одном месте и тебя обменивают, это всегда шок. Но в то же время я принял эту ситуацию, я готов к новой главе в карьере», – заявил Бартон.

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