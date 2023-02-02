«Зенит» подписал Трента Фрейзера

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«Зенит» официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим Трентом Фрейзером (24 года, 188 см).

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. Новичок будет выступать под номером 0.

Американец начинал нынешнем сезон в белградском клубе ФМП. Показатели в Адриатической лиге – 20,7 очка и 6,1 передачи в среднем за матч, в Лиге чемпионов – 15,0 очка и 8,3 передачи.

Бывший игрок университета Иллинойс не был выбран на драфте НБА 2022 года.

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