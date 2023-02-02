Джа Морэнт мог стать 1-м игроком в истории «Мемфиса», который оформил три трипл-дабла подряд. Ему не хватило одного подбора

Лидер « » был близок к еще одному клубному достижению в матче с « » (112:122) в среду.

Морэнт мог стать первым игроком в истории «Гризлис», который оформил три трипл-дабла подряд. На его счету 32 очка, 9 подборов и 12 передач.

В предыдущих встречах в активе Джа было 27+10+11 и 27+10+15. Плеймейкер за карьеру девять раз делал трипл-дабл, это лучший показатель в истории «Мефиса».

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